Über 1100 Waffeln zugunsten der DAHW in Letmathe gebacken

Letmathe. 1100 Waffeln wurden gebacken, 150 Ballons auf die Reise geschickt: Die Waffel-Backaktion der DAHW in Letmathe war erneut ein voller Erfolg.

Auch wenn die Kilianskirmes in diesem Jahr erneut coronabedingt ausfallen musste: Sabine Schlücking von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) und ihre ehrenamtlichen Helferinnen, die teilweise seit Jahrzehnten dabei sind, hält das nicht auf. Am Sonntag verkauften sie wie bereits im vergangenen Jahr frischgebackene Waffeln im Schatten des Lennedoms an die Letmather. Allein für 14 Uhr hatte Sabine Schlücking rund 200 Waffelvorbestellungen erhalten, Teig stand in 16 großen Eimern bereit. Am Ende kann Sabine Schlücking vermelden, dass 1100 Waffeln verkauft wurden – hinzu kommen 150 Ballons, die für den Luftballonwettbewerb auf den Weg geschickt wurden. Ein Gesamtbetrag von etwas mehr als 2500 Euro liegt am Ende in der Kasse der Hilfsorganisation.

„Es ist einfach immer wieder so toll organisiert“, lobt Maria Hammerschmidt, DAHW-Vorstandsmitglied, die eigens aus der Nähe von Düsseldorf angereist war. Sie ist dankbar für das nicht abreißende Engagement der Letmather Gruppe, aber auch der Bevölkerung selbst. Dass die Waffelaktion, ob auf der Kirmes oder nicht, ein fester Punkt im Kalender ist, vor allem auch der lokalen Politiker und Parteien, sei außergewöhnlich. Auch für die Letmather Ortsgruppe, die sie seit ihrer Kindheit gut kennt, findet sie nur lobende Worte: „Die Gruppe ist immer sehr stark, vor allem jetzt zur Corona-Zeit. Es ist wirklich fantastisch, was hier auf die Beine gestellt wird.“

Dankbar für zuverlässige Unterstützung in Letmathe

Die Lage in Pakistan, wo der Verein unterstützt, berichtet Sabine Schlücking, sei derweil noch angespannter als sonst. Zu den vielen Tuberkulose-Kranken kommen nun noch Corona-Fälle, es gibt einen Lockdown und kaum Impfstoff. „Die Menschen sterben einfach“, gibt sie Berichte der Menschen vor Ort wieder. Umso dankbarer ist sie für die zuverlässige Unterstützung, die sie von den Letmathern, aber auch darüber hinaus, immer wieder erfährt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe