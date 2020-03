Überraschender Fund in Letmathe – Gewölbekeller freigelegt

Seit Wochen ist das Haus Schmale-Hannig neben dem Städtischen Saalbau eingerüstet. Auf dem Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft hatte der Käufer der historischen Immobilie, Juan Carlos Alonso-Lopez, angekündigt, hier wieder eine Gastwirtschaft und einen Hotelbetrieb eröffnen zu wollen. Der 45-jährige Geschäftsmann wohnt im Münsterland, seine Eltern stammen aus Spanien. „Durch Zufall“ sei er auf die Adresse in Letmathe gekommen und weil er „eine Vorliebe für denkmalgeschützte Gebäude“ habe. Im Zuge einer umfassenden Sanierung ist die Gaststätte aus dem 18. Jahrhundert entkernt worden – mit einem auch für Heimatforscher überraschenden Ergebnis.

Inspiriert von einem Frischwasserbrunnen im Keller will Juan Carlos Alonso-Lopez der neuen Gastwirtschaft den Namen „Zum Brunnen“ geben. Foto: Alexander Barth / IKZ

„Als wir im Keller die Tür aufgemacht haben, kam uns das Gerümpel entgegen. Mehr als 100 Container Bauschutt mussten wir entsorgen“, berichtet der neue Eigentümer, der die Kosten für die Entkernung mit rund 40.000 Euro beziffert. Hinter einer außerordentlich dicken Putzschicht entdeckten die Handwerker im Untergeschoss ein gemauertes Gewölbe, das dem unter Haus Letmathe ähnelt. Noch immer sind nicht alle Hohlräume freigelegt, zum Vorschein gekommen sind alte Wendeltreppen und Durchbrüche, die wohl zu einem Bunker führten, der hier im Zweiten Weltkrieg Schutz vor Luftangriffen bieten sollte.

Historische Objekte oder Unterlagen seien kaum unter den Funden gewesen, einige Zeitungen und Hefte aus der Zeit um 1907 will Alonso-Lopez später in Schaukästen ausstellen. Ein Rundgang durch das skelettierte Gebäude liefert Einblicke in verschiedene Epochen seiner Geschichte, ein Kneipenschild mit der Aufschrift „Wohl bekomm’s“ und ein Stromkasten mit Keramiksicherungen zeugen etwa von der Nachkriegszeit. Glasmalereien in zwei noch erhaltenen, bleigefassten Kachelfenstern zeigen mittelalterliche oder frühneuzeitlich anmutende Szenen, die vermutlich das Umfeld darstellen sollen.

Die Schrifttype macht deutlich, dass dieses Kneipenschild aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammen muss. Foto: Alexander Barth / IKZ

Das derzeit freigelegte Fachwerkgerüst in den Obergeschossen ist an einer Stelle stark verrußt – ein Brand in der damaligen Küche. „Hier muss mal eine Bombe eingeschlagen sein“, mutmaßt der neue Eigentümer mit Blick auf zwei wie Fremdkörper wirkende Stahlträger, die andernorts eingezogen worden sind. Die Jahrhunderte alten Holzbalken biegen sich stellenweise erheblich durch. „Das müssen wir neu abstützen. Diese Zwischenwand entfernen wir noch, da wird dann eins der Hotelzimmer sein“, erläutert Alonso-Lopez beim Balancieren über die Balken.

Ein Fund im Keller dient als Namenspate für die zukünftige Gastwirtschaft: „Zum Brunnen“, soll sie heißen und, so die Planung, im Sommer eröffnen. „Ich bin mit zwei Wirten im Gespräch“, verrät der 45-Jährige. Der Anbau auf der Saalbau-Seite gehört ihm nun ebenfalls, auch der frühere Secondhandladen „Kassiopeia“ soll saniert und im Erscheinungsbild harmonisch angepasst werden. Im Erdgeschoss werde eine Bäckerei öffnen, die Etage darüber als „Loft“-Wohnung vermietet werden, sagt Alonso-Lopez.

Ähnlich wie es die Sanierung des Saalbaus vorsieht, soll der historische Zustand von Haus Schmale-Hannig von innen sichtbar, der Naturstein nicht mit neuem Putz überdeckt werden. Serviert werden soll hier nicht etwa mediterrane Küche, sondern eher gutbürgerliche Gerichte, bekundet Alonso-Lopez: „Mit spanischer Küche bin ich aufgewachsen, ich liebe die deutsche.“