Symbolfoto: Das Gymnasium in Letmathe bekommt in diesen Tagen eine neue Heizungsanlage.

Stadtverwaltung Umfangreiche Bauarbeiten in den Letmather Schulen

Letmathe. Die Stadt Iserlohn investiert in den Ferien in die Schulen, etwa in Rettungswege, Lüftungsanlagen, die Sanierung von Duschen und Malerarbeiten.

Wie in jedem Jahr nutzt die Stadt Iserlohn die Sommerferien für notwendige Sanierungs- und Reparaturarbeiten an Schulen und dazugehörigen Einrichtungen. Die Baumaßnahmen würden in den Ferien begonnen, teilweise abgeschlossen oder gehen über diesen Zeitrahmen hinaus, teilt die Verwaltung mit. „Wir geben dieses Mal insgesamt rund 1.612.000 Euro aus“, beziffert Martin Bürger-Neumann, der Leiter der Abteilung Baumanagement, den finanziellen Aufwand für den Unterhalt der städtischen Immobilien. Das Kommunale Immobilien Management (KIM) erledigt diese im Wirtschaftsplan 2021 festgelegten Baumaßnahmen.

Das sind die Arbeiten, die im Letmather Bereich umgesetzt werden, sowie – zum Teil – die dazugehörigen Kosten, die in der Gesamtsumme für das komplette Stadtgebiet enthalten sind.

In der Grundschule Bartholomäus werden die Flure gestrichen (Kosten: 15.000 Euro).

An der Kilianschule werden die Arbeiten am Erweiterungsbau der OGS fortgesetzt.

An der Saatschule werden die Betonstützen in der Turnhalle gestrichen (Kosten: 7500 Euro). Zudem werden Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen innerhalb und außerhalb der Schule durchgeführt (Kosten: 25.000 Euro).

Im Schulzentrum Im Nordfeld mit Brabeckschule und Kilianschule werden die Arbeiten zur Energetischen Sanierung entsprechend dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) fortgesetzt. In den Umkleiden der alten Turnhalle werden die Duschbereiche saniert (Kosten: 50.000 Euro). In der neuen Turnhalle wird eine neue Lüftungsanlage eingebaut (Kosten: 75.000 Euro).

An der Realschule Letmathe werden Brandschutztüren ergänzt sowie Türanlagen und Notausstiege repariert. Zudem wird die Flucht- und Rettungswege-Kennzeichnung ergänzt (Kosten: 50.000 Euro). Im Musikraum wird die Unterverteilung erneuert (Kosten: 5000 Euro).

Das Gymnasium Letmathe erhält eine neue Heizungsanlage einschließlich Regelungstechnik und Abgasanlage (Kosten: 265.000 Euro). Im Klassentrakt wird der Computerraum modernisiert (Kosten: 27.000 Euro) und im Außenbereich wird eine alte Holztreppe demontiert und durch eine Treppenanlage aus Betonstufen mit Edelstahlgeländer ersetzt (Kosten: 7000 Euro).

