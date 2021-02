Umfrage in Letmathe: Lockdown lässt sich noch aushalten

Der Lockdown hat auch Letmathe weiterhin im Griff. An der Lennepromenade war am Mittwochmittag nichts los.

Letmathe. Auf privater Ebene haben sich die die Letmatherinnen und Letmather mit den Corona-Beschränkungen arrangiert.

In Letmathe ist es am Mittwochmittag ruhig. An der Lennepromenade spaziert niemand entlang. An der Hagener Straße tragen vereinzelt Letmatherinnen und Letmather ihre Supermarkteinkäufe nach Hause. Die anderen Geschäfte und Restaurants sind weiterhin im Lockdown, dessen Verlängerung zeichnet sich ab und soll Bund und Ländern zufolge bis in den März hinein verlängert werden. Den Bewohnern der Stadt an der Lenne scheint der Lockdown persönlich gar nicht so viel auszumachen, wie sich in einer Umfrage vor Ort herauskristallisiert.

Marion Großberndt (55) ist am Mittwochmittag in der Letmather Innenstadt unterwegs und blickt in die Schaufenster der geschlossenen Läden. „Mir tut es leid um die kleinen Geschäfte hier vor Ort“, sagt die Letmatherin, die selbst schon den lokalen Einzelhandel unterstützt hat, indem sie über Whatsapp oder die Homepages Artikel bestellt und dann vor Ort abgeholt hat. Für sie persönlich sei der Lockdown nicht ganz so schlimm. „Ein bisschen müde wird man aber schon“, sagt sie. Die sozialen Kontakte fehlen vor allem. Der erste Lockdown im vergangenen Jahr sei nicht ganz so schlimm gewesen, schließlich habe man sich da aufgrund des Wetters viel draußen aufhalten können.

„Natürlich geht es einem irgendwie auf die Nerven, aber wir müssen damit jetzt leben“, sagt Klaus Rother, der mit Dackel Bruno im Volksgarten eine Runde geht. Der 68-jährige Rentner habe trotz Lockdown einen geregelten Tagesablauf und, das wichtigste, der Kontakt zur Familie bleibe.

Dennoch: Die Einschränkung der sozialen Kontakte fällt den Letmathern offensichtlich schwer. „Ich bin eigentlich im Gesangsverein aktiv. Aber da ist es ja auch schon seit einem Jahr still. Man sieht keinen von seinen Sangesbrüdern mehr“, sagt zum Beispiel der 76-jährige Gerd Schlückebier.

„Insgesamt ist es eine schwierige Situation mit dem Lockdown. Man kann sich nicht wie gewohnt mit seinen Freunden treffen“, findet auch Shkelqim Haziri. Zum Einkaufen könne man zum Kaufland fahren, dort gäbe es immerhin neben Lebensmitteln auch noch eine Auswahl an Klamotten. Der 24-Jährige arbeitet bei seinem Vater in einem Tiefbau-Unternehmen. „Aufgrund der Witterung sind wir aber alle gerade zuhause“, berichtet er weiter. Und daheim liefe alles super. Er sei schon immer ein Familienmensch gewesen, daher habe er durch den Lockdown nicht allzu viele Veränderungen in seinem Privatleben festgestellt, erzählt Haziri.

Einen geregelten Tagesablauf hat auch Martina Leto. „Ich gehe weiterhin jeden Tag arbeiten. Wir als Handwerk dürfen ja weiterhin geöffnet bleiben“, erzählt die Letmatherin von der Kfz-Reparaturwerkstatt Pietro und Antonio Leto. Daher mache ihr der Lockdown persönlich nichts aus. „Wenn ich Angst um meine Existenz hätte wie der Einzelhandel, dann würde es mir bestimmt auch anders gehen“, ist sie überzeugt. Durch den Lockdown habe sie aber vor allem ihre kreative Ader gefunden. So hat sie bereits alte Möbel aufgewertet, diesen mit Kreide einen Vintage-Look verpasst und ein Zimmer eingerichtet. Derzeit stelle sie Vogeltorten her und hängt das fertige Vogelfutter in den Garten.