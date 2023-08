Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Letmathe ein

In ein Einfamilienhaus sind Unbekannte in Letmathe eingebrochen.

Letmathe. In ein Einfamilienhaus an der Oeger Straße in Letmathe sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Die Polizei nimmt Täterhinweise entgegen.

Im Verlauf des Freitagabends sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Oeger Straße in Letmathe eingebrochen. Dafür brachen sie eine Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nach Polizeiangaben nichts entwendet.

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 entgegen.

