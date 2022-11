Foto: Michael May

Durch ein Fenster sind laut Polizeibericht Unbekannte in die Hauptschule Letmathe gelangt.

Kriminalität Unbekannte brechen in Letmather Hauptschule ein

Letmathe. Ein Laptop und ein Beamer sind die Beute unbekannter Einbrecher, die die Hauptschule Letmathe heimgesucht haben.

Unbekannte sind in die Hauptschule an der Aucheler Straße in Letmathe eingebrochen. Sie verschafften sich laut Polizeibericht über ein Fenster Zugang und entwendeten einen Laptop sowie einen Beamer. Die Polizei sicherte Spuren.

