Unbekannte haben am Stenglingser Weg versucht, in eine Firma einzubrechen

Blaulicht Unbekannte versuchen in Letmathe in Firma einzubrechen

Letmathe. In den Lagerraum einer Firma am Stenglingser Weg in Letmathe haben Unbekannte am Dienstag versucht einzubrechen.

Unbekannte Täter haben am Stenglingser Weg in Letmathe am Dienstag zwischen 9 und 14.30 Uhr versucht, in einen Lagerraum einer Firma einzubrechen.

+++ Mehr aus Letmathe: Fäkalien am Oestricher Bach stören Anwohner +++

Sie hebelten dafür laut Polizei mehrfach an einem Fenster. Ins Innere gelangten die Täter nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe