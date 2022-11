Unbekannte haben in Letmathe Abfallbehälter angezündet.

Blaulicht Unbekannte zünden Abfallbehälter in Letmathe an

Letmathe. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Letmathe Abfallbehälter angezündet. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf die Täter.

Mehrere Abfallbehälter auf dem Gelände des Friedhofs am Dümpelacker in Letmathe wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Unbekannte angezündet.

Nach Polizeiangaben stellte ein Mitarbeiter der Stadtbetriebe stellte die geschmolzenen Mülltonnen am Dienstag fest. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

