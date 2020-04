Unerwartete Beteiligung beim „Gabenzaun“ am Bahnhof Letmathe

Genna. Letmather Bürger unterstützen spontan den „Gabenzaun“ am „Bahnsteig 42“-Café mit eigenen Lebensmittelspenden.

Der neue „Gabenzaun“ am Letmather Bahnhof wird gut angenommen – überraschenderweise nicht nur von den Empfängern der Lebensmittelspenden, wie Alexander Platte von der Initiative „Iserlohn hilft“ bereits am Samstag berichtet: „Als ich ankam um die neuen Tüten aufzuhängen, habe ich mich gewundert: Da hingen schon vier Stück. Und vorher müssen es noch mehr gewesen sein, denn von Anwohnern habe ich gehört, dass schon welche mitgenommen worden waren.“

Am Sonntag wiederholt sich das ganze: Ein Radfahrer hält an und bindet eine Gabentüte zwischen die übrigen an den Zaun. Auf sein privates Engagement angesprochen, reagiert der Letmather bescheiden: „Einfach so“, beantwortet er die Frage nach seiner Motivation. „Meine Frau hatte als erste den Gedanken, dass das eine gute Sache wäre, und der Weg ist für mich nicht weit.“

Freitags bis sonntags soll der Zaun am „Bahnsteig 42“-Café weiter ab 16 Uhr mit Spendentüten für frühere Kunden der derzeit geschlossenen Caritas-Tafel an der Gennaer Straße und andere Menschen in Not bestückt werden. „Zum Teil mag das ausgenutzt werden, aber wir bauen auf Solidarität“, sagt Alexander Platte.