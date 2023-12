Bei einem Unfall in Letmathe ist ein 75-Jähriger schwer verletzt worden.

Polizei Unfall in Letmathe: 75-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Letmathe In Letmathe ist am Freitag ein 75-Jähriger angefahren und dabei am Kopf verletzt worden. Ein gleichaltriger Autofahrer hatte den Mann übersehen.

Ein 75 Jahre alter Fußgänger ist am Freitag bei einem Unfall in Letmathe schwer verletzt worden. Auf Höhe der Straße Zum Tiergarten wollte er gegen 19.10 Uhr laut Polizei die Von-der-Kuhlen-Straße überqueren, wurde aber von einem ebenfalls 75 Jahre alten Autofahrer übersehen, der in Richung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger ins Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Zum Sachschaden machte die Polizei keine Angaben.

