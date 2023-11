Unfall Unfall in Letmathe: Auto überschlug sich

Letmathe Auf der Rotehausstraße überschlug sich ein Auto. Eine Person wurde dabei verletzt. Keine weiteren Fahrzeuge waren beteiligt.

Ein Auto überschlug sich auf der Rotehausstraße in Grürmannsheide am Montagvormittag, 20. November, gegen 11.50 Uhr. Eine Person wurde laut Polizeiangaben verletzt. An dem Unfall waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt, ein Abschleppdienst ist im Einsatz. Die Straße musste nicht gesperrt werden und der Verkehr fließt weiter.

Wir berichten weiter.

