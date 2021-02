Unfallflucht nach Kollision mit Mehlbeerbaum

Dröschede. Der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer sorgt für Ersatz für einen umgefahrenen Baum und kündigt die Pflanzung von 24 weiteren Patenbäumen an.

„Ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand, der einen Unfall baut, einfach flüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, kommentiert Eckehardt Schröder vom Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) den Unfall mit Fahrerflucht an der Fußgängerinsel am Hellweg, der sich bei Schnee- und Eisglätte ereignet hat. „Dafür gibt es Haftpflichtversicherungen.“

Der von Familie Schwab aus Dröschede gestiftete Baum, eine breitblättrige Mehlbeere, wurde während der vergangenen Tage umgefahren. Der SIH werde den Baum aus der Stadtbaumpatenaktion ersetzen. Den Schaden beziffert Eckehardt Schröder inklusive der Ersatzpflanzung auf ungefähr 700 Euro.

Spender-Paar übernimmt weitere Patenschaften

Ute und Christian Schwab, die den Mehlbeerbaum in der Nähe ihres Architekturbüros und einen Ahorn an der Grundschule Auf der Emst gespendet hatten, zeigen sich traurig über den Unfall, freuen sich aber über die Nachpflanzung. Wie Ute Schwab ankündigte, übernehmen sie und ihr Mann außerdem die Patenschaft für zwei weitere Bäume am Schulzentrum am Hemberg. Die im vergangenen Jahr gestartete Aktion Stadtbaumpatenschaften des SIH geht weiter. Wie Eckehardt Schröder vom SIH auf Anfrage unserer Zeitung berichtete, haben sich bereits weitere Spender gemeldet. Mit der Pflanzung von 24 neuen Bäumen werde bereits Ende dieses Monats begonnen, sobald das Wetter es zulässt.

Interessierte an einer Baumpatenschaft können sich bei den SIH-Mitarbeitern Ulrich Muschiol oder Eckehardt Schröder per E-Mail an Patenschaft@sih-online.de melden.