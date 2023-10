Unfallfluchten in Letmathe: Polizei sucht nach Zeugen

Gleich zwei Unfallfluchten meldet die Polizei in Letmathe im Bereich Auf der Insel und in der Berliner Allee.

Letmathe. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, nachdem es in Letmathe zu zwei Unfallfluchten gekommen ist.

Die Polizei berichtet von zwei Unfallfluchten in Letmathe. Eine davon ereignete sich bereits am Donnerstag im Bereich Auf der Insel. Gegen 16 Uhr parkte nach Aussagen eines Zeugen ein graues Fahrzeug, vermutlich ein VW Polo, rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei kollidierte es mit einem dahinter geparkten PKW eines 57-jähriger Iserlohners. Die Fahrzeugführerin sei ausgestiegen und habe das Schadensbild begutachtet, sei aber dann weitergefahren. Der Sachschaden wird mit 600 Euro angegeben.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: E-Scooter-Fahrer auf Überweg angefahren +++

An der Berliner Allee 75 wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag das Fahrzeug einer 25-jährigen Iserlohnerin am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich wurde es beim Einscheren durch ein anderes Fahrzeug an der Frontstoßstange und am Kotflügel der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe