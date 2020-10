Unterführung am Letmather Bahnhof weiter undicht

In die Unterführung des Letmather Bahnhofs regnet es noch immer hinein. Die Deutsche Bahn teilt mit, dass die Reparaturen in Planung sind.

Letmathe. Die Deutsche Bahn kündigt Reparaturen an. Einen genauen Zeitplan gibt es jedoch noch nicht.

Ihr Bahnhof sorgt bei den Letmatherinnen und Letmathern weiterhin für Unmut. Im Juli wurden zwar die Aufzüge mit vier Jahren Verspätung in Betrieb genommen, doch die Unterführung bleibt weiterhin eine Problemzone.

„Es regnet immer noch in die Unterführung hinein“, drückt ein Leser sein Unverständnis aus. Schließlich seien Unmengen an Geld in die Sanierung geflossen, und auch die heimische Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag hatte im Februar dieses Jahres in einem Schreiben an den Konzernbevollmächtigten zum Ausdruck gebracht, dass die Zustände am Letmather Bahnhof und die Dauer der Baumaßnahmen der Bevölkerung nicht mehr vermittelbar seien.

Vorarbeiten verzögerten zuvor die Bauarbeiten

In Bezug auf die Verzögerung der Inbetriebnahme der Aufzüge hatte die Bahn damals erklärt, dass es aufgrund nicht planmäßig verlaufender Vorarbeiten zur Verspätung gekommen sei. Gründe hierfür seien unter anderem unvorhersehbarer Wassereintritt in den Aufzugschacht, Kapazitätsengpässe des Montageteams des Herstellers sowie die erforderliche Instandsetzung des Erdungsanschlusses gewesen.

Mittlerweile erleichtern die Aufzüge den Fahrgästen den Zugang zum Gleis und auch die Züge halten seit längerem an der für sie vorgesehenen Stelle und sind barrierefrei erreichbar, doch die Nässe in der Unterführung bleibt – bis wann bleibt vorerst jedoch weiterhin unklar. „Die Undichtigkeit ist uns bekannt und wird behoben“, teilte Leonie Ophey von der Pressestelle der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. „Die dazu notwendigen Arbeiten werden aktuell geplant. Im Rahmen der laufenden Planung wird auch ein Zeitplan erstellt. Da dieser noch nicht endgültig ist, können wir derzeit noch keine Angabe zum Zeitpunkt der Reparatur machen.“ Der Letmather Bahnhof bleibt also weiterhin eine Endlosbaustelle.

Streckensperrung zwischenLetmathe und Iserlohn

In den Herbstferien wird es außerdem zu massiven Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Letmathe und Iserlohn kommen. Dort stehen dann Maßnahmen für die Beräumung einer Felsböschung an. „Da die Arbeiten in unmittelbarer Gleisnähe erfolgen, ist eine Sperrung der Strecke zwischen dem 10. Oktober und dem 25. Oktober erforderlich“, heißt es von Seiten der Pressestelle.

Im Zeitraum der Streckensperrung steht den Fahrgästen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung. Laut Fahrplanauskunft auf der Homepage der Abellio halten die Busse am Bahnhof in Letmathe, am Bahnhofsvorplatz vor der Dechenhöhle und am Bahnhof in Iserlohn. In den Abschnitten von Siegen Hauptbahnhof bis Letmathe sowie Letmathe bis Hagen beziehungsweise Essen Hauptbahnhof verkehren die beiden Linien RE 16 und RB 91 nach Regelfahrplan.