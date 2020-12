Unterstützung aus Letmathe trägt Früchte im Kongo

Letmathe/Botsini Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den Kirchenkreisen Iserlohn und Boende und Lofoy. Ein Projekt gibt jetzt Hoffnung.

Hoffnung spenden und nachhaltig einen Unterschied machen – das leistet die Partnerschaft des evangelischen Kirchenkreises Iserlohn und den Kirchenkreisen in Boende und Lofoy im Kongo, die jetzt seit mehr als 30 Jahren besteht. Viele partnerschaftliche Projekte wurden im gemeinsamen Austausch entwickelt, geplant und realisiert. Bei ihrem letzten Besuch im vergangenen Jahr stellten die Ärztinnen Dr. Ute Müller und Heike Völkner mit Entsetzen und großer Traurigkeit fest, was für ein großes Problem die Mangelernährung der Kinder vor Ort ist. Ein Problem, das sie gemeinsam mit dem examinierten Krankenpfleger José Simokpi Zoyombina angehen und die ersten Rückmeldungen sind vielversprechend.

“Im gemeinsamen Austausch mit Mimi und José haben wir festgestellt, wir müssen etwas tun und haben die beiden gebeten, wie sie vor Ort ein nachhaltiges Projekt entwickeln und implementieren können”, erklärt Dr. Ute Müller. Mimi, die die Gesundheitsstation Bonsombo in Lofoy leitet, und José entwickelten ein Konzept, das neben der akuten Versorgung der Kinder vor allem auch die zukünftige Versorgung sicherstellen soll. Teile davon sind unter anderem auch die Beratung der Eltern, um ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, was gesunde Ernährung ist. Außerdem wird Saatgut und Werkzeug zur Verfügung gestellt, Experten vor Ort zeigen den Familien, wie sie selbst Nahrung anbauen können. Ein weitere wichtiger Aspekt war für die beiden Ärztinnen die Familienplanung, sprich die Aufklärung und das zur Verfügung stellen von Verhütungsmitteln.

Erste Ergebnisse des Pilotprojekts gegen Mangelernährung bei Kindern vielversprechend

Dann der erste Schock: “Die Implementierung hätte für nur eine Gesundheitsstation unsere Mittel überstiegen”, erklärt Burckhardt Hölscher, Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses. Vor allem die Ungewissheit, ob das Projekt so funktionieren kann und auch, wie eine Fortführung gewährleistet weden könne, habe seitens Mimi und José dem Entschluss geführt, vorerst nur ein kleineres Pilotprojekt in Botsini zu starten. Der erste Bericht von José sorgte daher jetzt für regelrechte Jubelstürme bei Hölscher, Müller und Völkner. In 30 Haushalten wurde das Programm gestartet. Bei 55 von 87 Kindern wurde eine gravierende Mangelernährung festgestellt, elf von ihnen wurden sofort in der Gesundheitsstation aufgenommen und versorgt, 36 waren moderat mangelernährt. “Nach 30 Tagen haben elf Kinder sich von einer gravierenden zu einer moderaten Mangelernährung entwickelt, dreizehn Kinder sind schon jetzt normal versorgt”, schreibt José in seinem Bericht an die Letmather. Er hat mit der Beratung begonnen und auch in Sachen Familienplanung hat er gute Nachrichten: Bereits 61 Frauen wurden in Botsini beraten und haben ein Hormonimplantat erhalten. “Das ist wirklich unglaublich”, stellt Dr. Ute Müller fest – und zückt gleich das Telefon, um José zu kontaktieren. Auch Burckhardt Hölscher ist voll des Lobes über den Erfolg des Projekts: “Wir sind völlig aus dem Häuschen, auch was da mit verhältnismäßig kleinen Mitteln möglich ist.”

Die beiden Ärztinnen, aber auch Hölscher, sind beeindruckt davon, wie vorausschauend Pfleger Jose nicht nur den Betrieb der Gesundheitsstation organisiert, sondern auch neue Projekte angeht. “Er ist wirklich ein enger Vertrauter geworden”, beschreibt Dr. Müller die Zusammenarbeit. Er probiere viele Dinge aus, informiert sich, wie er mit möglichst geringen Mitteln viel erreichen kann und das auch langfristig. Er bildet sich ständig fort. “Hier wäre er definitiv ein Arzt”, so Völkner. Dennoch bleibt er der Gesundheitsstation in Botsini treu, entwickelt Konzepte weiter und bleibt vor Ort, statt in die nächstgrößere Stadt zu ziehen. Hölscher kann ihn deshalb nur als “guten Christenmenschen” bezeichnen: “Auch wenn die Menschen nicht bezahlen können oder die Mittel erschöpft sind, er findet Mittel und Wege, kümmert sich um jeden, der Hilfe braucht.”

Gesundheitsstationen in Boende und Lofoy brauchen weiter Unterstützung

Die Gesundheitsstation zu bauen war ein einmaliger finanzieller Aufwand, der durch Spenden ermöglicht wurde, ebenso wie das Ultraschallgerät. Projekte wie das gegen die Mangelernährung aber sind kontinuierlich laufende Posten, die nur durch die Unterstützung mit Spendengeldern des Partnerschafts-Ausschusses möglich wurde. Damit das weiterlaufen kann, und das Programm später dann wachsen kann, wie zuerst geplant, hofft das Team weiterhin auf die Unterstützung der Letmather. “Wir sind wirklich dankbar für die große Spendenbereitschaft, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Aber die Menschen in Botsini haben viele Bedürfnisse, alles ist dringend”, erklärt Dr. Ute Müller. denn neben den Gesundheitsstationen in Boende und Lofoy gibt es noch viele andere Projekte, die im Rahmen der Partnerschaft unterstützt werden. Weitere Informationen zu den Projekten sowie Kontakt und Möglichkeit zu Spenden finden Interessierte unter www.kirche-iserlohn.de unter dem Reiter Handeln und Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung.