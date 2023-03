Verfolgungsfahrt durch Letmathe endet in Hohenlimburg

Letmathe/Nachrodt. Ein 27-jähriger Dortmunder, ohne Führerschein, aber mit Drogen hinter dem Steuer eines nicht zugelassenen BMW wurde von der Polizei verfolgt.

Als eine Polizeistreife am Mittwoch um 2.45 Uhr auf der Hagener Straße in Nachrodt einen BMW kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Die anschließende Verfolgungsfahrt endete in Hohenlimburg.

Der BMW war laut Polizeibericht von einem Firmenparkplatz nach rechts in Richtung Altena auf die B 236 abgebogen. Als ihm der Streifenwagen Anhaltesignale gab, bog der Fahrer über Schmidtstraße und Freiherr-vom-Stein-Straße ab und fuhr an der Kirchstraße wieder zurück auf die B 236 – diesmal in Richtung Letmathe. Die Polizei verfolgte den Wagen, der mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit und teilweise über die Gegenfahrbahn der B 236 in Richtung Letmathe flüchtete. Auch rote Ampeln interessierten den Fahrer nicht. Er bog an der Ellebrecht-Kreuzung auf die Autobahn 46 ab und fuhr in Hohenlimburg wieder ab.

Inzwischen verfolgten ihn mehrere Streifenwagen. Auf der Villigster Straße, etwa 50 Meter vor dem Abzweig Westfhofener Straße, kam der BMW zum Stehen. Die Polizeifahrzeuge blockierten ihn. Die Polizeibeamten zogen einen 27-jährigen Dortmunder hinter dem Steuer weg, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Beifahrer stieg zwar allein aus, ging dann jedoch drohend auf die Polizeibeamten zu. Auch er wurde überwältigt und gefesselt.

Der Fahrer begründete seine Flucht damit, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und vor dem Fahrtantritt Drogen genommen habe. Die Hagener Kennzeichen an dem BMW waren als gestohlen gemeldet. Wie die Kennzeichen an den Wagen kamen, konnte oder wollte der Fahrer nicht verraten. Jedenfalls war der BMW nicht zugelassen und auch nicht versichert. Der Pkw war vor einigen Tagen wegen erheblicher technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten weitere ausländische Kfz-Kennzeichen. Der Fahrer selbst hatte Amphetamine in der Tasche, aber keine Personalpapiere dabei.

Die Polizeibeamten brachten den Mann mit zur Wache nach Iserlohn, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Fahrzeug, Drogen und Kennzeichen wurden sichergestellt, der Wagen abgeschleppt. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen einer Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Einsatzende: 5.20 Uhr.

