Verwaltung antwortet zu Radweg-Irritation in Letmathe

Letmathe. Die CDU-Fraktion hat Ressortleiter Christian Eichhorn Fragen zum Verwirrspiel der Radweg-Schilder in Letmathe gestellt. Was er geantwortet hat.

Irritationen gibt es – wie berichtet – wegen der Beschilderung für Radfahrende an der Lenne-Promenade in Letmathe. Die CDU-Ratsfraktion hat dazu eine Anfrage an Christian Eichhorn, Leiter des Ressorts Bürger, Sicherheit IT, gestellt.

Nun liegen die Antworten vor. Unter anderem wollten die Christdemokraten wissen, was der Grund für die Maßnahme ist, dass dem Radverkehr das Fahren auf der Lennepromenade nicht mehr gestattet ist. Es habe einen Hinweis eines Bürgers gegeben, dass am R-Cafe ein Schild mit dem Verkehrszeichen 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) fehlen würde, so Eichhorn. Vor Aufstellen eines neuen Schildes habe es eine Abstimmung der Straßenverkehrsabteilung mit der Führungsstelle Direktion Verkehr der Polizei gegeben. Dabei scheine es zu Missverständnissen gekommen zu sein, so dass seitens der Direktion Verkehr die Rückmeldung gekommen sei, die neue Beschilderung wie zunächst angeordnet vornehmen zu lassen. Die Beschilderung sei am 7. Juni korrigiert worden.

Ebenso fragt die CDU, warum diese Maßnahme offensichtlich sehr schnell umgesetzt worden ist, während zum Beispiel die immer wieder geforderte Freigabe der Grabenstraße nicht erfolgt sei. Die Änderung des Verkehrsschildes am Lennecafé sei am 22. Mai gegenüber dem SIH angeordnet worden, so der Ressortleiter. Die verkehrsrechtliche Anordnung zur Öffnung der Grabenstraße sei am 19. Mai erteilt und an den zuständigen Verkehrssicherer weitergeleitet worden. Dabei handele es sich um eine Fremdfirma im Rahmen der Baumaßnahme des Doppelkreisverkehrs. Der Bereich 66 sei am 6. Juni informiert worden, den Verkehrssicherer nochmals zu kontaktieren, um eine schnellstmögliche Umsetzung der bestehenden Anordnung zu erwirken.

Mit Bau der Lennepromenade sei allen Akteuren klar gewesen, dass die Promenade ein wesentlicher Bestandteil des Lenneradweges zwischen Hagen und Lennequelle sein sollte. Ob ein Verbot gegebenenfalls förderschädlich sei, will die CDU wissen. „Es handelte sich um eine falsche Beschilderung, die bereits korrigiert wurde“, antwortet Eichhorn.

Eine so wesentliche Veränderung der Verkehrsregelung könne aus Sicht der CDU-Fraktion nur „bei Gefahr im Verzug“ umgesetzt werden, da eine völlige Veränderung der politisch gewollten Nutzung der Lennepromenade als gemeinsamen Gebrauch für Fuß- und Radverkehr gegeben sei. Der Ressortleiter erklärt: „Eine Änderung der Verkehrsregelung beziehungsweise ein Abweichen vom politischen Willen war nicht beabsichtigt. Durch ein Missverständnis ist es zu einer falschen Beschilderung gekommen. Diese wurde bereits korrigiert. Über schwerwiegende Unfälle ist nichts bekannt. Seitens der Direktion Verkehr wurden dazu keine Ausführungen gemacht.“

Sollte es Beschwerden oder kritische Ereignisse gegeben haben, stelle sich der CDU Fraktion die Frage, warum nicht erst einmal andere Maßnahmen ergriffen worden sind. Es sei lediglich auf den Hinweis reagiert worden, dass ein Verkehrsschild fehlen würde, so der Verwaltungs-Mitarbeiter.

Die von der Verwaltung nun vorgesehene Strecke für den Radverkehr führe direkt entlang des Lennedamms. Der Gehsteig sei schmal und nicht besonders gut für Rad- und Fußverkehr geeignet. Insbesondere gebe es Konflikte und Engstellen bei der Straßenbeleuchtung und bei der Lichtsignalanlage, wo zugleich der Fußgängerübergang zwischen Bahnhof und Letnetti-Platz quert. „Sieht die Verwaltung dies als adäquate Lösung für den Radverkehr – insbesondere auch im Hinblick auf die überregionale Bedeutung des Lenneradweges?“, lautet die Frage der Christdemokraten. Eichhorn dazu: „Die falsche Beschilderung wurde bereits korrigiert.“

