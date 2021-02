Letmather Psychologin über massive Coronazeit-Folgen

Letmathe. Verstärkte Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen stellt Diplompsychologin Dr. Inez Freund-Braier in der Coronazeit fest.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen führen laut einer bundesweiten Studie des Hamburger Universitätsklinikums-Eppendorf zu verstärkten Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitlichen Problemen. Das deckt sich mit den Erfahrungen von Dr. Inez Freund-Braier: Die ­55-jährige Inhaberin der Kinder- und Jugendpsychologischen und psychotherapeutischen Praxis (kjjp Letmathe) an der Bahnhofstraße war selbst lange in der Forschung tätig.

„Bei Kindern haben die Symptomatiken deutlich zugenommen, das sehen wir auch in unserer Praxis“, berichtet die Diplompsychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, die die Verfasserin der Studie, Ulrike Ravens-Sieberer, aus ihrer eigenen Forschungspraxis persönlich kennt.

Massive Nachfrage nach Therapieplätzen

„Seit kurz vor Weihnachten verzeichnen wir einen massiven Anstieg der Nachfrage auf 150 wöchentliche Therapieplätze und eine Zunahme von Problemen und psychischen Störungen bei Kindern jeglicher Couleur“, erklärt die Medizinerin. „Ängste, Sorgen und Aggressionen haben auch bei den Kindern, die bereits in Therapie sind, dazu geführt, dass die Behandlungen verlängert werden müssen.“

Dr. Inez Freund-Braier mit Therapiehund Neo in ihrer Kinder- und Jugendpsychologischen und psychotherapeutischen Praxis (kjjp Letmathe). Foto: Cornelia Merkel / IKZ

Dabei könne sie gar nicht so viele Patienten mehr aufnehmen. In ihrer Praxis, die auch Ausbildungspraxis für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten ist, arbeiten insgesamt acht Fachleute, von denen vier bereits approbiert sind.

Ängste hätten bei Menschen, die ohnehin schon eine Disposition dazu haben, zugenommen, sagt die Diplompsychologin: „Sie haben Angst, Familienangehörige anzustecken und generelle Ängste, dass niemand sie mehr mag, weil Freunde sich nicht innerhalb von drei Minuten bei Whatsapp zurückgemeldet haben. Das soziale Gefüge der Menschen ist total verloren gegangen.“

Der Verlust an Struktur durch die Schule spiele eine große Rolle bei den Ängsten von Kindern, auch bei hochstrukturierten Jugendlichen. „Sie kommen abends nichts ins Bett, chatten ohne Ende und verschlafen“, berichtet Inez Freund-Braier. Selbst in Familien, in denen die Eltern berufstätig sind, falle es schwer, Strukturen einzuhalten, weil nichts mehr so gestaltet sei wie zu normalen Zeiten mit Präsenzunterricht, Hausaufgaben und Sportangeboten. Das mache vieles schwieriger, auch die Interaktion in den Familien. Und wenn die Eltern dann eingreifen, um Kindern nach stundenlangen Videospielen Einhalt zu gebieten, würden die Kinder oftmals ausrasten.

In der seit einem Jahr andauernden Pandemie sei ein Jahr für ein acht- oder zehnjähriges Kind ein Zeitraum, in dem gefühlt alles verloren gegangen ist, erklärt die Therapeutin. „Viele Kinder denken, es hört nie mehr auf. Da setzt unsere Aufgabe an in der Therapie mit den Kindern, in die wir auch die Eltern einbeziehen.“ Sie klärt ab, was möglich und nötig ist, wie viel Struktur gebraucht wird und wie die Woche geplant werden kann. „Wir sehen auch Eltern mit Burnout, die erzieherisch wenig ausrichten können. Wenn sie außerhalb der häuslichen Umgebung arbeiten, leisten wir Hilfsangebote, die den Alltag vereinfachen. Je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es.“

Dr. Inez Freund-Braier berichtet von Kindern, die ihre Mutter versorgen, weil die den ganzen Tag schläft und nicht mehr aus dem Bett kommt. Es fehlten Instanzen, die sich an die Behörden, beispielsweise ans Jugendamt, wenden. Sonst hätten Kindergärten, Schule oder kirchliche Betreuer Alarm geschlagen. „Es gibt überhaupt keine Gesellschaft mehr, die unterstützen kann. Weil die Kontakte reduziert werden sollen, ziehen sich viele Menschen zurück. Das hat an Heftigkeit zugenommen. Wir wünschen uns als Behandler, dass die Kinder wieder zur Schule gehen können, wo sie mehr Rhythmus und mehr Sozialkontakte haben. Die aktuelle Situation führt durch mangelnde Kontakte zu Kollateralschäden und psychischen Defiziten.“

Dr. Freund-Braier denkt vor allem an die Erst- und Zweitklässler, die keinen regelmäßigen Unterricht hatten. Sie weiß von einem Einzelkind, das seit einem Jahr zu Hause sitzt. Seine Eltern würden von Zeit zu Zeit anrufen um per Telefon zu kontrollieren und zu motivieren, Arbeitsblätter und andere Aufgaben zu erledigen. Das führe zu Stress.

Die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin berichtet von Schwierigkeiten eines anderen Kindes aus der vierten Klasse, dem ein Jahr soziale Interaktion fehle. „Rituale fehlen, das Sommerfest, die Weihnachtsfeier. Das Vereinsleben liegt danieder.“ Eine Kollegin habe ihren Kindern, die fünf und acht Jahre alt sind, von früher erzählt: „Damals, als wir noch kein Corona hatten.“

Dr. Freund-Braier hat selbst drei erwachsene Kinder und Enkel im Alter von drei, zwei und einem Jahr: „Die wissen gar nicht, wie es vorher war.“ Sie spricht von Schäden bei ganz jungen Kindern. Mimik und Gestik verstehen zu lernen, falle ihnen sehr schwer, wenn die Menschen Masken tragen. Die Kleinen könnten nicht ablesen, wie es Mama und Papa geht oder auch anderen Menschen – elementare Erfahrungen, die versäumt werden.

„Brennglaseffekt durch die Pandemie“

Die Psychologin fordert mehr Förderung für Kinder und Jugendliche: „Man sollte Fördergelder in die Bildung stecken, nicht der Lufthansa geben. Das Bildungssystem war vorher schon fragil, nicht nur wegen der Ausstattung und der Digitalisierung. Bei kleinen Kindern brauchen wir mehr Lehrkräfte und Betreuungspersonal. Durch Corona ist die Situation noch schlechter geworden.“ Die Diplompsychologin ist für ganzheitlichen Förderunterricht, für die Nachschulung von Kindern, weil es Kinder gebe, die massive schulische und soziale Defizite haben.

Sie spricht vom „Brennglaseffekt durch die Pandemie“: Die soziale Schere gehe noch weiter auseinander. Eltern die es sich leisten können, beruflich kürzer zu treten, könnten ihre Kinder zu Hause fördern und Bindungs- und Beziehungsarbeit leisten. Sie berichtet auch von Verwahrlosung von Kindern, deren Eltern arbeiten gehen.

Dr. Inez Freund-Braier setzt ihre Hoffnung darauf, dass die Kleinen bald wieder in die Schule dürfen: „Das bringt die Kinder in der Struktur nach vorne.“ Besonders Kinder, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung leiden wünschen sich, wieder in die Schule gehen zu können, weiß sie.

Die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin berichtet von einer zunehmenden Eskalation der psychischen Probleme. In den letzten Wochen habe sie vier Patienten in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Als es Zeugnisse gab, habe es Stress gegeben, weil Kinder schlechte Noten nach Hause brachten – weil sie zuhause untätig geblieben waren oder technische Voraussetzungen fehlten.

Massive Schädigungen durch Missbrauch und Gewalt

„Die wirklichen Auswirkungen der Pandemie werden wir erst nachher sehen“, sagt die Diplompsychologin. „Wir sehen nur die krisenhaften Zuspitzungen. Wir befürchten, dass Kinder zu Hause massive Schädigungen erleben, die von Vernachlässigung bis zu sexuellen und aggressiven Übergriffen reichen. Das werden wir erst sehen, wenn sie wieder zur Schule gehen.“ Jede Altersgruppe habe ihre Defizite. In allen werde es werde „einen deutlichen Knick“ geben, besonders bei Kindern, die sozial schlechter gestellt sind.

Das weiß sie auch aus dem Austausch mit Kollegen: Denn seit 2009 ist sie Mitglied der Deutschen Vereinigung der Psychotherapeuten und seit 2012 Mitglied des Landesvorstandes. Dr. Freund Braier, die auch Erfahrungen aus der schulpsychologischen Arbeit besitzt, macht abschließend deutlich: „Mit der Schulöffnung ist es nicht getan. Wir können nicht so tun, als habe es Corona nicht gegeben. Wir machen uns große Sorgen und sehen eine Lawine auf uns zurollen.“