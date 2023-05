Mitglieder des Ortverbandes „Grüne Iserlohn“ trafen sich am Samstag auf dem Parkplatz des Waldstadions, um von dort zu einem nahegelegenen Waldgebiet zu wandern, damit sie dort 190 Wildkirchen-Setzlinge zu pflanzen.

Pflanzaktion Wald in Letmathe: Grüne pflanzen 190 Wildkirschen

Letmathe. Die Grünen möchten dabei helfen, den Wald wieder aufzuforsten. In Letmathe setzten sie jetzt ein Zeichen – in Form von 190 neuen Bäumen.

„Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung“, dachten sich am Samstag Mitglieder des Iserlohner Ortsverbandes der Grünen und trafen sich trotz Nieselregens auf dem Parkplatz am Waldstadion in Letmathe zu einer Baumpflanzaktion.

Die Idee dazu, so Norbert Lowin und Ingrid Knaup, kam den Mitgliedern nach einem Waldspaziergang unterhalb des Schälk im letzten Jahr. Dort zeigte ihnen Oliver Kahl, Revierförster des Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg, die kahlen Flächen, hervorgerufen durch den massiven Borkenkäferbefall, die trockenen Sommer und nicht zuletzt durch die Stürme der vergangenen Jahre.

„Unsere Pflanzaktion ist natürlich ein Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie“, so Norbert Lowin. „Zum einen wollen wir einen ökologischen Fußabdruck setzen, zum anderen wissen wir aber auch, dass der Fürst ein Interesse daran hat, sein Holz zu vermarkten“.

190 Wildkirschen-Setzlinge

Für Norbert Lowin ist es zudem wichtig, dass durch die Pflanzaktion zum Erhalt des Waldes beigetragen wird. „Wenn wir es nicht machen, wer dann? Der Wald gilt als Gemeingut und viele vergessen dabei oft, dass es überwiegend die privaten Waldbesitzer sind, die ihn den Bürgern und Bürgerinnen kostenlos zur Erholung zur Verfügung stellen“. Für ihn als Verfechter regenerativer Energien kommt noch hinzu, dass der Wald als Standort von Windrädern nicht tabu sein darf.

Revierförster Oliver Kahl hatte ein Areal oberhalb der Tennisplätze für die 190 Wildkirschen-Setzlinge ausgesucht. Als Frühblüher sorgen sie für ein bienenfreundliches Umfeld und sorgen auch bei Vögeln und Insekten für eine größere Artenvielfalt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe