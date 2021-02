Um sich ein Bild von möglicher Gefahr für den öffentlichen Raum zu machen, inspiziert die Feuerwehr ein Hausdach in der Letmather Fußgängerzone.

Winter in Letmathe

Winter in Letmathe Wann die Feuerwehr zur Eiswehr wird – und wann nicht

Letmathe. Die Feuerwehr ist nicht für Schneeräumdienste zuständig, auch nicht auf Dächern – mit einer Ausnahme.

Die Feuerwehr ist in diesen Tagen auch als „Eiswehr“ im Einsatz: In der Letmather Fußgängerzone etwa inspizierten die Lebensretter am Dienstag mit dem Leiterwagen ein Dach, auf dem sich Schnee und Eis gesammelt hatten. Aber nur, weil sich dort regelrechte Eisschollen gebildet hatten, die drohten, auf die Hagener Straße zu stürzen und dort Passanten zu verletzen, betont ein Sprecher der Feuerwehr Iserlohn: „Unsere Aufgabe ist die Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum. Nicht mehr und nicht weniger.“

Bürger hätten kein Anrecht darauf, dass die Feuerwehr ausrücke und Schneeräumdienste übernehme. Auch dann nicht, wenn von der weißen Pracht eine Gefahr ausgeht, solange diese etwa nur für den privaten Garten bestehe: „Die Bewohner oder Eigentümer sind dann selbst in der Pflicht, die Gefahrenquelle auf eigene Kosten beseitigen zu lassen oder zumindest dafür Sorge zu tragen, dass der Bereich nicht betreten wird“, erklärt der Sprecher.

Konkrete Gefahren sollten gemeldet werden

Die Verantwortlichkeit sei in solchen Fällen ähnlich gelagert wie bei Eis und Schnee auf dem Boden: Auch für die meisten Gehwege seien die jeweiligen Anwohner zuständig und müssten sich darum kümmern, dass geräumt und gestreut wird, soweit es die Situation erfordert. Dafür bittet die Feuerwehr um Verständnis – es seien bereits Anfragen eingegangen, die entsprechend abgewiesen werden mussten. „Wenn Bürger eine konkrete Gefährdung durch herabstürzendes Eis im öffentlichen Raum beobachten, sollten sie nicht zögern, anzurufen. Wir sehen uns das an“, merkt der Sprecher aber auch an.

Das könnte in den nächsten Tagen häufiger der Fall sein, denn es ist Sonne angesagt. „Durch die Wärmeeinstrahlung können sich große Eiszapfen und Schollen lösen, bevor sie abtauen“, so die Warnung. Und dass ist trotz der eisigen Temperaturen brandgefährlich.