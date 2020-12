Warum ein Pfarrer aus Letmathe hofft, dass wir uns besinnen

Letmathe. Der wahre Wert von Weihnachten könnte uns im Corona-Jahr 2020 klarer werden, glaubt der katholische Pfarrer Frank Niemeier.

Die angekündigten Weihnachtsgottesdienste im Pastoralverbund Letmathe sollen – mit Abstand und weiteren Vorsichtsmaßnahmen – stattfinden. Für gläubige Menschen ist der Besuch in der Kirche gerade in diesen Tagen sehr wichtig, ist Pfarrer Frank D. Niemeier überzeugt. Der 50-Jährige stammt aus Marsberg, in Letmathe versieht er seinen Dienst für die Katholische Kirche seit 13 Jahren. Wir haben mit dem Pfarrer über das Fest gesprochen, das 2020 in mehr als einer Hinsicht besonders ist.

Herr Niemeier, für unsere Weihnachtsbeilage hatten Sie bereits berichtet, wie Sie sich im Advent einstimmen, und was für Sie als Kind diese Zeit geprägt hat. Was ist heute für Sie am wichtigsten?

Für mich persönlich steht wirklich immer die Liturgie im Zentrum von Weihnachten. Da wird das Evangelium verkündet, das ja Grundlage für alles andere ist. Ich bin dankbar, dass meine Eltern noch leben und jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr zu mir kommen. Auch mein kosovarischer Pflegebruder Kenan, der inzwischen hier in Letmathe wohnt, verbringt Weihnachten, wenn es von seinen Arbeitszeiten her klappt, mit uns. Glücklich macht mich, dass wir dann auch eine kleine Gebetsgemeinschaft im Gebetsraum des Pfarrhauses sind. Heiligabend sitzen wir dann zum Abendessen und nach den Christmetten, denen ich vorstehe, noch ein wenig zusammen.

Am Heiligen Abend esse ich kaum etwas. Mag sein, dass ich da wie hin und wieder im Jahr ein wenig Lampenfieber vor den Gottesdiensten habe und mir deshalb der Appetit fehlt. Die anderen essen, wie viele andere Deutsche, Kartoffelsalat und Würstchen. Ich esse dann – mehr aus Höflichkeit – ein schlichtes Butterbrot mit. Zum Mittagessen am ersten Feiertag haben wir zumeist noch einen Gast. Meine Mutter kocht gerne, und wir sind ihr dankbar dafür. Ich besorge seit Jahren Wild, zum Nachtisch gibt es Eis mit Eierlikör. Danach ist – schon wegen der Wirkung von Wein und Eierlikör – Mittagsschlaf angesagt, und nachmittags gehen wir nach einer Tasse Kaffee noch einmal zur Krippe in den Kiliansdom. Wichtig ist immer das Telefonat mit meiner Schwester und ihrer Familie in Tirol. Wenn da jeder jedem frohe Weihnachten wünscht und die Geschenke aufzählt, dauert das seine Zeit, wie man sich denken kann. Geschenke gibt es bei uns nur kleine, aber ganz fehlen dürfen die auch nicht! Seit einigen Jahren kaufe ich jedes Jahr in Kevelaer zwei Krippenfiguren für meine Weihnachtskrippe. Der Aufbau bereitet mir immer große Freude.

Das Krippen-Diorama illustriert eine Geschichte, die sich vor mehr als 2000 Jahren abgespielt haben soll. Können wir damit heute wirklich noch etwas anfangen?

Nun, ich habe da immer diese wunderbare Formulierung Papst Johannes Pauls II. im Sinn behalten, der lehrte, dass das, was einst geschah, heute in „geheimnisvoller Gleichzeitigkeit“ geschieht und in der Liturgie erfahrbar wird. Das heißt, wir sehen unsere selbst aufgebaute Krippe, und doch stehen wir – in geheimnisvoller Gleichzeitigkeit – in der Höhle von Bethlehem und beten das göttliche Kind an, Gottes Sohn, der unser Leben geteilt hat, „in allem uns gleich, außer der Sünde“, wie es in einem gottesdienstlichen Gebet heißt.

Deshalb sind unsere Emotionen, die Rührung, die wir in diesen Tagen verspüren oder zu verspüren hoffen, immer Zeichen unserer tiefen Sehnsucht nach Heil und Geborgenheit, Frieden und Segen. Jesus teilt unser Leben. Er kommt – in dieser Gleichzeitigkeit – im Gegenzug auch in unsere Corona-Tage und möchte sie mit Hoffnung und Zuversicht erfüllen. Die frohe Kunde von Weihnachten ist, dass er, der Schöpfer, sich zu uns herabgelassen hat und wir seitdem wissen, dass über unserem Leben eine höhere Liebe und Güte existiert. Ohne den christlichen Glauben wären die Hochfeste Weihnachten und Ostern nur ein Winter- und ein Frühlingsfest. Das wäre vielleicht auch ganz schön, aber zu wenig!

Zu Weihnachten gehören sonst Veranstaltungen und das Beisammensein in größerer Runde. Was bleibt 2020 vom Fest übrig?

Es bleibt uns bei allen äußeren Einschränkungen ein innerer Weg, eine Selbstvergewisserung mit der Frage: „Welche Sehnsucht lebt an Weihnachten in mir, und was könnte sie mit Gott zu tun haben, mit meinen Nächsten?“ Weihnachten kann immer ein Aufbruch sein zu den anderen, aber zunächst ein innerer Weg der Selbstfindung. Es hilft der Blick in die Bibel und das frei formulierte Gebet. Es bleiben dann auch auf Abstand die Mitmenschen, die ich vielleicht auf kreativen Wegen mit Gesten der Wertschätzung beschenken kann. Es bleiben die Bitte um Frieden in der Welt und meine Gabe für die Armen. Ich denke da persönlich besonders an unsere Freunde in Namibia, Ghana, Peru und der Ukraine. Es könnte die Erfahrung bleiben, dass mich dieses anders gestaltete Fest wieder mehr zur tieferen Botschaft von Weihnachten geführt hat: Ich werde von Gott in diesem Kind von Bethlehem liebend angeschaut und im Letzten erlöst, das ist das eigentliche Geschenk.

Als Pfarrer schenken Sie Trost und Zuversicht. Was hat Ihnen in den vergangenen Monaten selbst Hoffnung gegeben?

Hoffnung schenkt mir die große Zahl der Betenden, die in unseren Kirchen Kerzen entzünden und andere im Gebet und der immerwährenden Bitte um bessere Tage mittragen. Hoffnung geben mir viele Ehrenamtliche – in und außerhalb der Kirche – die sich selbstlos für andere einsetzen und in diesen Tagen zum Beispiel Mitmenschen im Rollstuhl in die Wintersonne fahren. Hoffnung und Mut machen die Schulkinder, die bei der Schulmesse hinter ihren kreativen Masken das Lachen nicht verlernt haben und zur Musik, die aus dem Smartphone eingespielt wird, Bewegungen machen. Ich glaube, dass wir alle einen neuen Blick auf das wirklich Wichtige im Leben bekommen werden. Die Zeit läuft, und wie kostbar sind Augenblicke mit unseren Lieben, auch wenn wir zu Hause eng aufeinander hocken und erst wieder lernen müssen, längere Zeit mit je eigenen Wünschen zusammen zu sein.

Die Zahl der Traditionen rund um Weihnachten ist groß. Welche drei dürfen bei Ihnen nicht fehlen?

Ich entwerfe und schreibe immer noch gerne Weihnachtskarten, die ich an Verwandte, alte Freunde und bewusst an Alleinstehende schicke. Ich bin in den vergangenen Jahren vor Weihnachten immer gerne nach Münster gefahren, weil die geschmückte Altstadt – wie ich finde – etwas Besonderes hat. Ich genieße in der Weihnachtszeit den stillen Besuch anderer Kirchen, an deren Krippen ich bete und innerlich zur Ruhe komme. Und ich lese zwischen den Jahren sehr viel.

Haben Sie eine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte? Eine Erfahrung, die Ihnen jedes Jahr wieder in den Sinn kommt?

Es hat immer Jahre gegeben, in denen ich Heiligabend oder an den Feiertagen ins Krankenhaus oder in private Häuser gerufen wurde, in denen jemand heimging oder heimgegangen war. Solche Begegnungen vergisst man nie. Das sind für mich ganz tiefe Erfahrungen, wenn in diesen Tagen die irdischen Tränen und die weihnachtliche Freude und Gewissheit zusammenkommen. Da spürt jeder, dass mehr im Raum ist, als wir sehen und hören können. Dann werde ich selbst emotional zutiefst berührt und fahre nach Segnung und Seelsorge wirklich erfüllt nach Hause. Ich glaube, dass es vielen ähnlich geht, die an Weihnachten in sozialen Berufen arbeiten. Es macht Freude, anderen beizustehen, da wird einem selbst so viel gegeben. Und dann kommt man irgendwann nach Hause und sitzt noch ein wenig beim Weihnachtsbaum – müde, aber glücklich und denkt so bei sich: „Lieber Gott, schön, dass es uns beide gibt!“