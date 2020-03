Was die Ruhr-Sieg-Bahn Letmather Unternehmern verdankt

Die Bundesautobahn A 46 ist Fluch und Segen zugleich für die Letmather Ortsteile. Besonders in Oestrich prägt der Betonkoloss das Panorama auf eine Weise, die manch einem in der Seele weh tut. Dass ein erheblicher Teil des täglichen Personen- und Lastverkehrs über die Autobahn fließt, sorgt aber auch für kürzere Wege und nicht zuletzt Möglichkeiten für heimische Wirtschaftsbetriebe. Großen Einfluss auf die Entwicklung Letmathes hat der Autobahnbau in den 1960er und 70er Jahren aber nicht mehr genommen. Zumindest nicht im Vergleich mit früheren Straßen und der Ruhr-Sieg-Eisenbahn, glaubt Jan Lemmer, der in Bochum Geschichte studiert, zu dieser Frage recherchiert und auch schon im Rahmen der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe im Stadtarchiv referiert hat.

Schon im Mittelalter ein Verkehrsknotenpunkt

Diese Historie reicht mehr als 1000 Jahre zurück, denn die heutige Bundesstraße 236, die von der nördlich gelegenen Ruhr kommt und nach Süden dem Verlauf des Lennetals folgt, war einst Teil des Wegenetzes, das die Königspfalzen im Abstand von jeweils einer Tagesreise miteinander verband. Letmathe war schon im Mittelalter ein Verkehrsknotenpunkt, denn ein weiterer Königsweg zweigte hier nach Osten ab und führte über Iserlohn und Hemer – die Route der heutigen A 46.

Der Bau des Autobahnzubringers in Oestrich im Jahr 1976 veränderte das Ortsbild. Im Mittelalter reisten Könige entlang der Ost-West-Route. Foto: Historische Bildergalerie Letmathe-Oestrich / IKZ

Postwagen und Reiter nutzen den früheren Königsweg ab 1782 zunehmend, Graf Moritz Casimir zu Bentheim-Tecklenburg bezeichnet die Straße gar als eine der „frequentiertesten ganz Teutschlands“. Vor allem im regnerischen Frühjahr und Herbst hinterlassen die Kutschenräder tiefe Spuren, der Zustand ist bald beklagenswert. Um Abhilfe zu schaffen, soll parallel verlaufend eine gepflasterte Landstraße mit erhöhtem Fahrbahndamm gebaut werden, eine „Chaussee“, für die sich wegen ihres ungewohnten Äußeren im Volksmund der Begriff „Kunststraße“ eingebürgert hat.

Die Napoleonischen Kriege (1803-1815) verzögern das Projekt, in den Jahrzehnten danach jedoch belebt die neue Verkehrsader Letmathe, zumal 1836 zusätzlich eine direkte Straßenverbindung nach Schwerte eröffnet wird. Die Bevölkerung wächst um ein Drittel auf mehr als 1000 Einwohner, 1859 hält der Wochenmarkt Einzug, der erst 1925 umzieht – davon zeugen die Namen „Alter Markt“ und „Neumarkt“. Bergbau und Industrie florieren, aber der Transport von Rohstoffen und Produkten stößt schnell an die Grenzen der Infrastruktur.

Unter der Führung von Regierungspräsident Ernst von Bodelschwingh und Landräten organisieren sich Unternehmer in Komitees und fordern zunächst den Bau einer Pferdebahn von Hagen nach Siegen. Das erweist sich als überholt, denn inzwischen bieten selbstfahrende Dampfzüge bessere und rentablere Transportmöglichkeiten. Der Streckenbau bedeutet zunächst jedoch eine Investition, mit der sich der preußische Staat schwer tut – der Bau der Eisenbahnroute Köln-Minden verschlingt bereits Unsummen.

Entscheidende Sitzung bei Gruermann in der Grüne

Die heimische Allianz setzt die Regierung schließlich vor vollendete Tatsachen mit der Gründung einer Aktiengesellschaft. Gekaufte Unternehmensanteile schaffen ausreichend Kapital für den ersten Abschnitt der heute 106 Kilometer langen Ruhr-Sieg-Bahn, die zwischen 1856 und 1861 gebaut wird. Zu den Wegbereitern des Bauentschlusses, der bei einem Treffen am 11. März 1853 bei Gastwirt Gruermann in der Grüne fällt, zählen der Kommerzienrat Carl Dietrich Ebbinghaus, der Kaufmann Hermann Löbbecke und der Ingenieur Carl Dietzsch, die 40.000 Taler stiften, 200 Aktien kaufen und damit Großaktionäre der „Bergisch-Märkischen Eisenbahn“ sind. Der Kreis Iserlohn beteiligt sich mit 54.000 Talern am Kauf der benötigten Grundstücke und erhält dafür Privilegien. Das Projekt drohte im Vorfeld der Sitzung in der Grüne zu scheitern, da der Kreis Hagen nur einen marginalen Beitrag in Höhe von 5000 Talern beisteuern kann.

Ebbinghaus, Löbbecke und Dietzsch helfen nicht aus der Güte ihres Herzens, sie profitieren vor allem selbst von der neuen Bahnlinie. Die Familie Ebbinghaus besitzt in Letmathe ein Messingwalzwerk und eine Papiermühle, die ­Löbbeckes ein Bankhaus und diverse Geschäfte, Dietzsch ist Miteigentümer der von Hermann-Dietrich Piepenstock gegründeten Metallfabrik in Neu-Oege. „Die wirtschaftlichen Interessen der Letmather spielten eine entscheidende Rolle für die Realisierung der Ruhr-Sieg-Bahn“, ist Jan Lemmer überzeugt.

Eine dringend benötigte, befahrbare Brücke zur Anbindung des neuen Bahnhofs auf der anderen Lenneseite bezahlen die heimischen Industriellen ebenfalls aus eigener Tasche. Es lohnt sich: Produkte wie Metallwaren und Kalkstein erreichen überregionale Märkte, der Absatz explodiert. Die Bevölkerung verdreifacht sich bis 1870 auf 3389 Einwohner – und wächst weiter.

Mit dem Bau und den Auswirkungen der A 46 geht weiter in Teil zwei.