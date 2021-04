Ein privater Termin, der auch im Beruf eine Erleichterung bedeutet: IKZ-Fotograf Michael May freut sich nach der Erstimpfung in Dröschede über die Teil-Immunität.

Corona-Pandemie Was IKZ-Fotograf Michael May nach der Impfung mit Astra sagt

Dröschede/Iserlohn. Die Impfung sei fast so entspannt verlaufen wie eine Autowäsche, berichtet Michael May. In der Krise hat er es als Fotograf nicht leicht.

Über einen für die Heimatzeitung ganz besonderen „Piks“ berichten wir heute in eigener Sache: IKZ-Bildredakteur Michael May hat zusammen mit seiner Ehefrau als einer der ersten Verlagsmitarbeiter die Corona-Schutzimpfung erhalten. Um seine Erfahrung in Dröschede zu vermitteln und einen Blick darauf zu werfen, was die Corona-Pandemie mit der Pressefotografie macht, haben wir den für seinen Humor bekannten 63-jährigen Iserlohner gebeten, die Kamera zugunsten eines Interviews beiseite zu legen.

Als erstes sollte vielleicht klargestellt werden, dass die gute Vernetzung der Heimatzeitung in diesem Fall keine Rolle gespielt hat. Eigentlich, sagt Michael May, habe er „auf die englische Art“ abwarten wollen, bis eine Benachrichtigung ins Haus flattert oder er von Berufs wegen geimpft wird – was bislang nicht abzusehen ist. Die Regierung erachtet die Arbeit von Journalisten wie die von Supermarktangestellten als „systemrelevant“, gewährt ihnen deshalb aber keine Priorität bei der Vergabe des Serums.

Glück bei der Impf-Lotterie

Unser Fotograf hatte einfach Glück: „Unsere Söhne waren an dem Wochenende zu Besuch, als die Nachricht über das Sonderkontingent für Über-60-Jährige kam. Mein Ältester hat das dann in die Hand genommen, ist bei der Hotline durchgekommen und hatte zehn Minuten später die Bestätigungsmail.“ Von Bekannten aus der gleichen Generation wisse er, dass viele von ihnen keinen Termin ergattert haben, obwohl diese teilweise früher angerufen hätten.

Es kommt einer Lotterie gleich, und Michael May weiß, dass er etwas gewonnen hat, um das ihn andere beneiden. Es gehe ihm dabei weniger um die eigene Gesundheit als um die von Angehörigen, betont der Iserlohner. Er macht sich aber auch Gedanken über Situationen im Arbeitsalltag, in denen Schutz vor Ansteckung niemals gewiss ist. Mehr noch als seine schreibenden Kollegen ist der Bildredakteur seit Beginn der Krise in der vordersten Reihe im Einsatz. „Im Homeoffice kann ich nur bedingt arbeiten. Das Teleobjektiv, mit dem ich von zu Hause aus Fotos in der ganzen Stadt machen kann, muss noch erfunden werden“, sagt er und grinst – aber es klingt etwas gequält.

Maskenfotos sind ausdruckslos

Denn seine Aufgabe als Pressefotograf sei ebenso wie das künstlerische Fotografieren in der Freizeit „schwierig“ geworden. Für ein gutes Foto nah rangehen, Gruppen eng zusammenstellen, den richtigen Gesichtsausdruck erwischen, all das sei jetzt kaum noch möglich. „Die Masken machen alles kaputt“, hadert Michael May mit der nunmehr ausdruckslosen Personenfotografie. „Da muss man schon sehr kreativ werden.“

Journalisten sind immer auf der Suche nach dem Besonderen, das sich herausstellen lässt, aber die seit Frühjahr 2020 andauernde Ausnahmesituation verleidet auch Nachrichtenprofis und Geschichtenerzählern den Appetit. An eine vergleichbare Situation kann sich der 63-Jährige kaum erinnern. „Vielleicht Tschernobyl. Das ist die einzige Krise, bei der ich ähnlich unsicher war, was ich glauben soll“, denkt er an das Reaktorunglück vom April 1986 zurück. „Meine Schwester war schwanger und es hieß, man solle nicht auf Spielplätze gehen, weil der Sand radioaktiv sein könnte. Niemand wusste wirklich, wie gefährlich es ist.“

Heute kommen Verschwörungstheorien und Hysterie im Internet dazu, ganz zu schweigen von sich widerstreitenden Experten und täglich wechselnden Verordnungen. Michael May wusste, dass er den heiß diskutierten Impfstoff von Astrazeneca bekommen würde. Das habe ihn zunächst verunsichert, gibt er zu. „Nach dem ganzen Hin und Her wusste auch ich nicht mehr so richtig, ob man dem Zeug vertrauen kann. Ich habe dann meinen Hausarzt gefragt, der hat mir dazu geraten. Und nach der Erfahrung, die meine Frau und ich beide gemacht haben, kann ich den Stoff nur empfehlen.“ Über militante Impfgegner schüttelt er den Kopf – er selbst ist noch gegen Pocken und Polio geimpft worden und erinnert sich an Zeiten, in denen man Opfer der Kinderlähmung auf der Straße sah: „Das ist furchtbar, damals hatten wir ganz andere Sorgen.“

Sorgenkind Kunst- und Kulturbranche

Michael May verspürt auch ein paar Tage danach keine Nebenwirkungen. Das Team der Impfstelle in Dröschede habe er als „ruhig und freundlich“ erlebt, inklusive der Bundeswehrsoldaten. Das ganze Prozedere sei in etwa 40 Minuten vorbei gewesen: „Das ist wie durch die Waschanlage fahren.“ Nur der Ruheraum hätte größer sein können, hier hätten sich die Geimpften schnell angestaut. Ansonsten gebe es „eigentlich nichts zu erzählen“, fasst der Iserlohner zusammen und zuckt mit den Achseln.

In der Corona-Krise ist der ­63-Jährige ein Mensch wie jeder andere. Er ist genervt von der „trägen Bürokratie“ und Politikern, die trotz allem den Erfolg im Wahlkampf vor Augen hätten. Die Enttäuschung über das abermals ausfallende Straßenfotografie-Festival „Observations“ ist groß und er sorgt sich um die Zukunft von befreundeten Künstlern. „Wenn die Zweiklassengesellschaft aus Geimpften und nicht Geimpften kommt, wird das noch zu vielen Konflikten führen“, grübelt er. Er selbst möchte vor allem seine sozialen Kontakte wieder beleben, warnt aber auch vor Leichtsinn. „Ich bin schon erleichtert jetzt, aber man muss trotzdem weiter aufpassen.“