Was Migrantenkinder in den Ferien im Letmather Wald lernen

Konzentriert lässt die siebenjährige Belinay ihren Stift über das Papier gleiten. Den Bogen drückt sie gegen einen Baumstamm – nicht in Ermangelung eines Tisches, sondern, weil sie die Struktur der Rinde abbilden will, eines von vielen Merkmalen, anhand derer man Arten voneinander unterscheiden kann. Diesem speziellen Baum haben die Kinder des städtischen Sprachcamps in der Waldschule des Märkischen Kreises ein Gesicht gegeben: aus Sauerteig, Eicheln und Blättern. Ein „Baumgeist“, erklärt die Waldpädagogin Kathrin Jäger, die oberhalb der Aucheler Straße mit fünf Kolleginnen im Einsatz ist.

Belinay (7) paust die Oberflächenstruktur der Rinde ab. Ein „Waldgeist“ gibt dem Baum ein Gesicht. Foto: Alexander Barth / IKZ

Rund 30 Kinder der Grundschulen Im Wiesengrund, Südschule und Burgschule erhalten mit dem Angebot für die Herbstferien trotz der Corona-Pandemie die Möglichkeit, ein geselliges und pädagogisch wertvolles Freizeitprogramm zu nutzen. Zumindest sind so viele Schülerinnen und Schüler angemeldet, teilweise haben die Eltern ihre Kinder jedoch zu Hause gelassen – vielleicht aus Angst vor Ansteckung, obwohl den Hygienevorgaben unter anderem durch die Aufteilung in feste Kleingruppen genüge getan wird.

„Wir haben Kinder aus rund zehn Ländern hier“, berichtet Anne Bergfeld, die Leiterin des Sprachcamps, das bereits zum 14. Mal stattfindet. Im achten Jahr arbeitet die Stadt dabei mit der Waldschule zusammen – eine fruchtbare Partnerschaft. „Die Kinder können hier neue Lebensräume ihrer neuen Heimatstadt kennenlernen. Ein Junge hat erzählt, dass er schon seine Familie in den Wald geführt hat. Die Erfahrungen werden zu Hause geteilt“, freut sich Anne Bergfeld.

Zoologische Beobachtungenund körperliche Ertüchtigung

Der sechsjährige Dogukan hat einen Ohrenkneifer in einer Plexiglasdose gefangen und präsentiert stolz seine Beute. „Guck mal!“, ruft er. Nach eingehender Beobachtung wird das Insekt wieder in die Freiheit entlassen. An anderer Stelle haben die Kinder aus einem über einen Baumstumpf gelegten Ast eine Wippe improvisiert und befördern sich nach Herzenslust gegenseitig in die Höhe. Etwas weiter oben am Hang wird mit nicht weniger Leidenschaft die „Waldschaukel“ getestet, mit der die Kleinen durch die Luft sausen können.

Auf der „Waldschaukel“ geht es für Knirpse bei dem Herbstferienprogramm hoch hinaus. Foto: Alexander Barth / IKZ

Während manche der Teilnehmer schon recht flüssig von ihren Erfahrungen berichten, ringen andere nach Worten. „Eine Spinne!“, verkündet ein Junge stolz, als er auf ein achtbeiniges Salzteig-Wesen zeigt. An einem anderen Baumstamm ist ein Tier mit sechs Beinen entstanden: „Eine Ameise“, erklärt einer der Knirpse. Die Kinder, die zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan Kirgistan, Bulgarien, Polen und der Türkei kommen, lernen nicht nur etwas über die heimische Natur, sondern auch, wie man sich auf Deutsch darüber verständigt.

Dabei hilft zum Beispiel die „Waldpizza“, erklärt die Leiterin Anne Bergfeld: Verschiedene Objekte von Steinen über Zweigen bis hin zu Blättern haben die Teilnehmer in die Speichen eines auf dem Boden abgezirkelten Kreises gelegt. Kleine Zettel geben jeweils den Namen an und nennen damit assoziierte Eigenschaften. „Hart“ und „schwer“ sind zum Beispiel die Steine. Wörter werden außerdem in „Wörtergläsern“ gesammelt, für den „Waldvorhang“ suchen die Kinder bestimmte Gegenstände zum Aufhängen – das trainiert die Verknüpfung von Wort und Objekt im Kopf besser als Abschreiben in ein Vokabelheft, sind die Naturpädagogen überzeugt.

Wohltuende Pause vom Leistungsdruck in der Schule

Oben im Wald haben die Kinder mit Ästen ein „Waldsofa“ gebaut, das als Sitzrunde genutzt wird. Für das warme Mittagessen geht es ins kürzlich eingeweihte Grüne Klassenzimmer. Die Bewegung tut gut, auch wenn nicht jeder daran gewöhnt ist: „Am Anfang haben manche Kinder nach dem kleinen Fußmarsch hier rauf gestöhnt, das sei so anstrengend. Inzwischen merken die das kaum noch“, merkt Kathrin Jäger fröhlich an.

Für die Organisation und fachliche Leitung des Camps ist Jana Marek vom städtischen Ressort Generationen und Soziales zuständig. Vom ihrem Programm zeigt sie sich überzeugt: „Der Schulunterricht ist leistungsorientiert, dort werden die Kinder meist in Defiziten beschrieben. Hier merken sie, was sie alles können.“ Das Herbstferienprogramm endet heute nach zehn Tagen, Urkunden und „Waldhefte“ zum Weiterlernen nehmen die Teilnehmer mit nach Hause.