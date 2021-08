Fest in Lössel Was wir nach der Flut aus der Bibel lernen können

Lössel. Beim Begegnungsfest in Iserlohn-Lössel gab es nicht nur Bratwurst und Ballspiele, sondern auch einen nachdenklichen Gottesdienst.

Wenn 5000 Menschen von fünf Broten und zwei Fischen satt werden sollen, dann besteht ein Mangel. Genau eine solche Zeit, wie sie in der biblischen Geschichte „Die Speisung der Fünftausend“ angedeutet wird, liege hinter uns, sagte Pfarrer Volker Horst am Sonntag im Rahmen des Familiengottesdienstes beim Begegnungsfest auf dem Sportplatz des TV Lössel, zu dem die Christusgemeinde und der Sportverein eingeladen hatten.

„Ein Mangel an Sicherheit, an Gewissheit, dass wir in unserem wohlhabenden Land immer für alles eine Lösung haben“, merkte Volker Horst mit Blick auf die Corona-Krise und die Flutkatastrophe in Deutschland, aber auch die verheerenden Waldbrände in Südeuropa an. „Der Mangel an Gemeinschaft, an Lockerheit, ist deutlich spürbar“, schilderte der Geistliche seine persönliche Wahrnehmung.

Der Instinkt zu helfen ist nicht verkümmert

Auf der anderen Seite sei er überwältigt gewesen von der Hilfsbereitschaft, die so viele Menschen nach dem Hochwasser gezeigt hätten – ganz spontan, einem sozialen Instinkt folgend, der offenbar noch intakt ist. „Viele haben vielleicht gedacht, was bringt das schon, was kann ich mit meinem kleinen Eimer, mit dem ich hier schöpfe, ausrichten?“ Man könne durch Hilfe und Unterstützung aber sehr wohl etwas bewegen und Menschen in einer Notlage Hoffnung geben.

Das trotz windigen, kühlen Wetters gut besuchte Fest zeigte: In der Gemeinschaft Trost zu finden, funktioniert trotz aller Krisen auch heute noch. Und mit Bratwurst ebenso gut wie mit Fischen.

