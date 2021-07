Wegen Flutschäden fahren über Hohenlimburg nur Ersatzbusse

Letmathe/Hohenlimburg. Der Hohenlimburger Bahnhof ist nach der Flut außer Betrieb. Letmather und Iserlohner Bahnpendler Richtung Hagen müssen mit Bussen vorliebnehmen.

Am Bahnhof in Hohenlimburg geht nichts mehr: Die Flut hat die Gleisanlagen überspült und die elektronische Schaltzentrale des Stellwerks em­pfindlich getroffen. Fachunternehmen sind bereits im Einsatz, aber wann die umfangreichen Aufräum- und Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, kann die Deutsche Bahn derzeit noch nicht abschätzen; um einige Wochen dürfte es sich mindestens handeln.

Für Zugreisende, die über Letmathe Richtung Hagen fahren und umgekehrt, bedeutet das bis auf Weiteres den Umstieg auf Schienenersatzbusse. Betroffen sind der Regionalexpress der Linie 16 und die Regionalbahn der Linie 91 zwischen Hagen und Iserlohn sowie Werdohl. Die Ersatzbusse halten in Letmathe auf dem Pendler-Parkplatz am Bahnhof sowie an der Dechenhöhle, in Iserlohn am Stadtbahnhof. Das Unternehmen betont, dass mit weiteren Ausfällen und Fahrplanänderungen gerechnet werden sollte und verweist auf Durchsagen am Bahnhof sowie die Webseite www.zuginfo.nrw.

