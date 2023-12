Weihnachtsmarkt in Letmathe: Die Pläne für dieses Jahr

Auch in diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen wieder ein Programm für den Weihnachtsmarkt am und im Haus Letmathe überlegt.

Letmathe Am dritten Adventswochenende gibt es erneut einen Weihnachtsmarkt im und am Haus Letmathe. Die Verantwortlichen stellen das Programm vor.

„Seit der Pandemie ist es der zweite LetmatherWeihnachtsmarkt. Die Eröffnung zeigte, dass das für alle wichtig war und stellt ein Alleinstellungsmerkmal hier dar“, erklärt Pfarrer Burckhardt Hölscher. Er ist Teil der „Kleinen Letmather Runde“, einem Team, das auch in diesem Jahr wieder für weihnachtliche Stimmung im und am Haus Letmathe sorgen möchte. Jetzt stellten die Vertreter der Gruppe das Programm für das dritte Adventswochenende vor.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Ziel sei es, nicht den kommerziellen Aspekt von Weihnachten zu nutzen, sondern den christlichen Gedanken aufrechtzuerhalten. Entsprechend gibt es auch immer wieder Aspekte, die das widerspiegeln. So beginnt der Markt am Freitag, 15. Dezember, um 17 Uhr mit einer musikalisch-ökumenischen Eröffnung im Kiliansdom unter Mitwirkung des Kolpingchores, des Gospelchores der Friedenskirche und der Konzertpianistin und Sopranistin Daria Burlack. Anschließend folgt die Illumination des „Letmather Adventssterns“ am Haus Letmathe durch die siebenjährige Lucy Engel aus dem Stübbeken. „Das ist auf den ersten Blick nichts Großes, aber man spürt derzeit eine große Friedenssehnsucht und die Weihnachtsbotschaft ist so einfach. Sie muss nicht groß gezeigt werden, um zu zeigen, dass die Liebe bleibt“, erklärt Hölscher.

Gewölbekeller im Haus Letmathe bietet Stärkung beim Weihnachtsmarkt

Gisela Wydra, Vorsitzende des „Fördervereins Haus Letmathe“, weist darauf hin, dass der Gewölbekeller ein Rückzugsort sein wird, wenn das Wetter nicht mitspielt. Dort wird es entsprechend geschmückt und dekoriert sein, um noch mehr Lust auf Stollen, Schnittchen und mehr zu machen, die dort verkauft werden. Der Oratorienchor wird dort für den Getränkeverkauf zuständig sein und für Musik sorgen.

„Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir Menschen vor Ort für den Markt gewinnen können. Auf der Hagener Straße haben wir in den Geschäften Lose verteilt, die als Gewinn dreimal ein Gänseessen im Wert von jeweils 200 Euro in Aussicht beinhalten“, sagt Paul Novak, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Letmathe. Wer lieber eine vegetarische oder vegane Alternative bevorzugt, kann diese bekommen. 2500 Lose wurden verteilt, aber die Gewinner müssen dennoch selbst kochen, nachdem sie am Sonntag, 17. Dezember, verkündet wurden.

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir Menschen vor Ort für den Markt gewinnen können. Paul Novak, Vorsitzender Werbegemeinschaft Letmathe

Außerdem haben die Kindergärten in Letmathe an einer Weihnachtsbaum-Aktion teilgenommen. Sie haben elf Stück an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet aufgestellt und dekoriert. Dabei liegen auch Stimmkarten, denn die drei schönsten Bäume sollen gekürt werden. Eine Jury wertet die Ergebnisse dann aus. Es winkt eine Sommerparty im jeweiligen Kindergarten. Die Ergebnisse werden am Samstag, 16. Dezember, vorgestellt.

Laut Dirk Schäfers vom Heimatverein wird in der Bücherei mit Kunsthandwerk gehandelt, um das Haus weiter zu beleben. Nowak: Es treibt uns an, dass die Leute etwas unternehmen. Es gibt Stimmen, die sagen, in Letmathe sei nichts los.“ Den Eindruck soll auch diesen Winter wieder niemand bekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe