Wenn zum Abschied noch einmal das Lieblingslied erklingt

Im Gemeinschaftsraum im Hospiz „Mutter Teresa“ sitzen Gäste, Angehörige und Besucher im Kreis um den Tisch herum. An diesem Herbstnachmittag hört man schon an der Haustür die Klänge einer Trompete. Hier und da wird mitgesummt oder gesungen, während Mitarbeiter in der Küche oder im Büro ihren Aufgaben nachgehen, sich zwischendurch aber auch mal entspannt zurücklehnen und lauschen.

Mit in der Runde sitzt der ­79-jährige Eberhard Cordes aus Hemer, der hier seine letzten Tage verbringt. Seine Erfahrung im Männergesangverein ist nicht zu überhören, er kennt die Melodien und begleitet die Trompete mit seiner tiefen Stimme, die noch immer Kraft hat. Unter den Besuchern ist Pfarrer Hubert Olbricht, der sich ebenfalls aktiv einbringt.

Der Instrumentalist ist Friedhelm Leppert: 75 Jahre, geboren in der Grüne, ehrenamtlich aktiver Rentner. Seit zwei Jahren kommt er einmal im Monat mit seiner Trompete ins Hospiz. „Aus meinem christlichen Glauben heraus“, wie er erklärt. Er spielt Volks- und Segenslieder, Stücke mit Gefühl und Balsam für die Seele. „Viele sind bereit, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen, aber ins Hospiz wollen sie nicht“, sagt er. Dabei gehe es dort überhaupt nicht so zu wie sich das die meisten vorstellen würden. Er selbst fühle sich nach seinen Besuchen keineswegs deprimiert – im Gegenteil.

Zur Illustration berichtet er von einem Erlebnis, das sich vor wenigen Monaten zugetragen habe. Eine Frau sei aus einem der Zimmer zu ihm gekommen, Tränen in den Augen. „Ich bin Ihnen so dankbar“, habe sie gesagt und erklärt, dass ihr Mann gerade gestorben sei. Minuten zuvor hatte Friedhelm Leppert das Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ angestimmt – das Lieblingslied des Sterbenden, das durch die halboffene Tür ins Zimmer drang.

Nicht nur Zerstreuung, auch Reflexion ist das Ziel

Friedhelm Leppert glaubt, dass bei solchen Zufällen eine höhere Macht ihre Finger im Spiel haben könnte. Aber, und das ist auch die Pointe einer kleinen Geschichte, die er heute vorträgt: Wer aus aufrichtiger christlicher Überzeugung für andere am Ende ihres Lebens da sein möchte, reserviert diese Hilfsbereitschaft nicht für Glaubensbrüder. „Wenn die Leute hören, dass man sich für sie nicht als Katholik oder Protestant interessiert, sondern einfach als Mensch, sind sie oft tief gerührt“, berichtet der 75-Jährige. Nichtsdestotrotz ist es ihm ein Anliegen, den Menschen „aus einem christlichen Standpunkt heraus etwas zu vermitteln, das ihnen Halt gibt.“

Die Texte, die er auswählt, handeln daher teilweise unverblümt von dem Thema, über das „da draußen“ so ungern gesprochen wird und das „hier drinnen“ alle vor Augen haben. Ganz bewusst, erklärt Friedhelm Leppert, der mit seinen Besuchen nicht nur Zerstreuung bieten, sondern auch Reflexion und Akzeptanz anregen möchte: „Ich bin kein Pastor, aber ich mache das aus Berufung.“

Die unverkrampfte Gesellschaft, die Musik und die ersten Wohlgerüche aus der offenen Küche schaffen eine familiäre Atmosphäre. Die christliche Tradition ist spürbar, auf eine offene, einladende Weise. Fast, als wäre es schon Weihnachten.