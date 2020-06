Werbegemeinschaft Letmathe: Fest-Absage und Nachfolgersuche

Schon bisher bedeutete die Corona-Krise einen Schlag ins Kontor für die Letmather Werbegemeinschaft und ihre Mitgliedsbetriebe, der für vorübergehend geschlossene Geschäfte und ausgefallene Veranstaltungen sorgte. Inzwischen ist noch ein Schlag hinzugekommen, der die ohnehin bereits angedachte Absage des Letmather Brückenfestes für dieses Jahr schließlich noch bekräftigt hat: Rainer Großberndt (75), zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft, und bisher unermüdlicher Motor vieler Letmather Innenstadt-Veranstaltungen, ist schwer erkrankt.

Rainer Großberndt, 75, ist schwer erkrankt und will sich aus der aktiven Vorstandsarbeit zurückziehen. Foto: Alexander Barth / IKZ

Bis Ende Mai, so hatte es Großberndt Ende April gegenüber der Heimatzeitung angekündigt, sollte die Entscheidung über das Brückenfest endgültig gefallen sein. Und das ist sie auch: Rainer Großberndt ließ am Telefon, über das inzwischen zahlreiche Genesungswünsche eingegangen seien, wissen, dass es in diesem Jahr kein Brückenfest geben werde. „Das ist eine neue Situation“, erklärte er bezogen auf die Großveranstaltung mit Tausenden Besuchern, aber auch auf die Leitung der Werbegemeinschaft, und sprach davon, einen „Schlussstrich“ ziehen zu wollen unter das zwölf Jahre andauernde Kapitel, in dem die Geschicke des Vereins von Manfred Gloede in der Funktion des ersten Vorsitzenden und ihm selbst gemeinschaftlich gelenkt wurden. „Es muss was Neues her!“, formulierte Großberndt.

Großberndt verwies für weitere Details an den ersten Vorsitzenden Manfred Gloede, der die Absage bestätigte. „Das Brückenfest wird nicht stattfinden. Das Andere ist: Ich muss zig Gespräche führen“, fasste der erste Vorsitzende den Stand zusammen. Im Moment sei die neue Situation Großberndts in der Vereinspraxis kein unlösbares Problem, weil wegen Corona keine Veranstaltungen stattgefunden hätten, die Geschäfte würden derzeit von ihm geführt. Klar ist aber auch, dass Gloede und Großberndt, die sich nach gleichlautenden Angaben beider als Team gut ergänzt hätten, durch die veränderten Bedingungen die Leitung der Werbegemeinschaft in neue Hände übergeben wollen. Gloede, selbst 62 Jahre alt, habe mittlerweile einige Gespräche über die Nachfolge geführt, bislang aber noch niemanden gefunden, der bereit wäre, die Arbeitsbelastung auf sich zu nehmen.

Gespräche mit der Stadt stehen noch bevor

Ob Gloede selbst einem zukünftigen Vorstand angehören wird, ist offen. „Das kommt darauf an, was für eine Mannschaft ich zusammenbekomme“, kündigte er an. Wie und wann eine Neuwahl des Vorstandes stattfinden könnte, sagt Gloede nicht. Mit dem geplanten Ausscheiden Großberndts aus der Vorstandsarbeit bleibt die Frage, wie die Zukunft des Letmather Brückenfestes aussehen kann und wer in Zukunft die Großveranstaltung mit regionaler Ausstrahlung auf die Beine stellen will und kann. Manfred Gloede kündigte an, hierzu Gespräche mit Vertretern der Stadt und insbesondere auch mit dem Stadtmarketing führen zu wollen.