Wie Bettina Lugk (SPD) die ersten Tage als MdB erlebt

Dröschede/Berlin. Kein Dienstwagen, viele Formalitäten, erste Bürgeranfragen – die neue SPD-Abgeordnete für den Märkischen Kreis II richtet sich in Berlin ein.

Bettina Lugk hat es geschafft: In der neuen Legislaturperiode darf sie die Interessen des Wahlkreises 150 als Abgeordnete im Deutschen Bundestag vertreten. Für ein Telefoninterview über ihre ersten Tage als „MdB“ erreichen wir die 39-Jährige in ihrem bisherigen Hauptstadtbüro, das sie gerade ausräumt. „Wir haben noch keine neuen Abgeordnetenbüros zugewiesen bekommen, aber mein Team und ich machen schon mal alles übergabereif“, berichtet sie.

Acht Jahre lang hat sie die Schubladen gefüllt, die sie jetzt leert, denn als Verwaltungsmitarbeiterin im Bundestag ist dieser Arbeitsort für sie nicht neu. Da sie seit 2013 außerdem für die frühere Bundesgesundheitsministerin und Bundestags-Vizepräsidentin Ulla Schmidt gearbeitet hatte, gehört sie nicht zu den neuen Abgeordneten, die in diesen Tagen suchend durch den Komplex irren. „Ich brauche weniger Zeit, um Räume zu finden“, sagt sie halb im Scherz, auch den neuen Dienstlaptop abzuholen sei kein Problem gewesen – Homeoffice und mobiles Arbeiten sind heute auch für Abgeordnete und Mitarbeitende im Bundestag eine Selbstverständlichkeit.

Einen Dienstwagen bekommt man als einfache Abgeordnete nicht

„Wir versuchen gerade, für alle Mitarbeiter einen Laptop zu organisieren“ – dass sie und ihr Team so schnell wie möglich arbeitsfähig werden, stehe gerade ganz oben auf der Agenda. Bettina Lugk kann in Berlin auf drei Vollzeitkräfte und einen studentischen Mitarbeiter zurückgreifen, im Wahlkreis voraussichtlich auf zwei (Teilzeit-)kräfte. In der Bundesrepublik ist dafür gesorgt, dass Abgeordnete bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an beiden Arbeitsorten nicht an finanziellen Problemen scheitern, verschwenderisch sind die Bezüge allerdings auch nicht. Ein Dienstwagen zum Beispiel gehört für „einfache“ MdB nicht zur Ausstattung. „Dafür brauche ich noch ein paar Jahre“, entgegnet Lugk und lacht.

Sie kann allerdings innerhalb von Berlin den parlamentarischen Fahrdienst nutzen, ein kostenloser Shuttle-Service, und darf bundesweit kostenlos mit der Deutschen Bahn fahren – 1. Klasse und private Fahrten inklusive. Für ihren Pendelweg zwischen Iserlohn und Berlin bevorzugt sie die Bahn gegenüber dem Auto: „Ich mache das ähnlich wie Dagmar Freitag, meist geht es erst nach Hagen und von da dann mit dem ICE nach Berlin.“ Wie viel Zeit sie dort jeweils verbringt, sei aktuell von Woche zu Woche unterschiedlich: „Jetzt bin ich mal für zweieinhalb Tage in Berlin, ansonsten bin ich meist im Wahlkreis unterwegs.“ Zu Beginn ihres Wahlkampfes hatte sich die 39-Jährige eine Wohnung in Dröschede gesucht und auch als Erstwohnsitz angemeldet.

Berlin und MK: Abgeordnete führen eine Art Doppelleben

Das Abgeordneten-Doppelleben wird auch für Bettina Lugk allmählich zur Routine. Sie weiß beide Seiten zu schätzen, aber es gebe Unterschiede: „Im Wahlkreis ist es persönlicher, man trifft mehr Menschen, die sich direkt vor Ort für unseren Märkischen Kreis engagieren. Hier in Berlin bestimmt im Moment das Organisatorische den Alltag stärker.“ Dass die Sozialdemokratin den Bundestag als Arbeitsumfeld bereits gewohnt ist, bedeutet nicht, dass sie ihre neue Verantwortung ungerührt zur Kenntnis nähme. „Das war eine Mischung aus absoluter Freunde und leichter Ungläubigkeit“, sagt sie über den Moment am Montagmorgen nach dem Wahlsonntag, als fest stand, dass ihr Listenplatz gezogen wird. „Im Wahlkampf habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen, so dass wir vermuteten, dass wir bei den Erststimmen an dem CDU-Kandidaten recht dicht dran sein könnten. Aber wenn man schwarz auf weiß sieht, dass man wirklich dem höchsten deutschen Parlament angehört und den Märkischen Kreis in Berlin vertreten darf, das ist noch mal etwas anderes.“

Ein WDR-Interview bei Sonnenaufgang am Seilersee und eine Grillparty des Seeheimer Kreises am Abend nennt Bettina Lugk als zwei schöne Erlebnisse am Post-Wahl-Montag, wenig später auch die gemeinsame Sitzung von alter und neuer SPD-Bundestagsfraktion. „Die Verabschiedung verdienter Genossen und die Vorstellung der neuen Abgeordneten, das hatte einen besonderen Charakter, das hat mich bewegt.“ Trotz eines gewissen Zeremoniells bringt der Einzug in den Bundestag auch Papierkram mit sich, aber wer es bis dahin geschafft hat, ist abgehärtet: „Wenn man den Nominierungsprozess für eine Direktkandidatur hinter sich hat, können einen Formulare eigentlich nicht mehr schrecken“, meint die 39-Jährige. Gerade stelle sie viele Informationen zusammen, damit etwa ihr Kurzporträt auf der Webseite des Bundestages erstellt werden kann, auch offizielle Fotos wurden gemacht.

Erste Bürgeranfragen sind schon im Postkorb

Mit einem vorläufigen Abgeordnetenausweis kann sich Bettina Lugk bereits frei bewegen, der nächste formale Schritt ist die offizielle Feststellung des Wahlergebnisses am 15. Oktober. Reguläre Plenarsitzungen finden derzeit noch nicht statt, die konstituierende Sitzung des neuen Bundestages ist für den 26. Oktober angesetzt. Laut Kalender tritt das Parlament dann ab 8. November in diesem Jahr noch für vier Wochen zusammen. „Man kann hoffen, dass es mit der Regierungsbildung schnell geht, aber ich rechne eher mit einer verkürzten Sitzungszeit“, sagt die Sozialdemokratin mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen. An diesen sei sie nicht direkt beteiligt, ihr Eindruck ist bislang aber positiv: „Ich finde, es ist ein gutes Signal, wie die potenziellen Koalitionspartner miteinander umgehen. Für mich klingt das nach Gesprächen auf Augenhöhe.“ Sie hoffe auf zielführende Verhandlungen und hat dabei natürlich eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP vor Augen. „Ich glaube, das wäre gut für unsere Region, auch mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen.“

Wie im Wahlkampf angekündigt wolle sie sich in Berlin besonders für die heimischen Sportstätten, eine wirtschaftsverträgliche Verkehrs- und Energiewende und den weiteren Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe einsetzen. Sie bekomme auch schon Post von den Bürgern, die sie nunmehr vertritt: „Vier bis fünf Anfragen am Tag sind das im Schnitt“, verrät sie, mit Themen von CO 2 -Bepreisung über Pflege bis hin zur Vereinsförderung. Der kurze Draht zu Dagmar Freitag und Ulla Schmidt sei eine große Hilfe bei ihren neuen Aufgaben, mental und körperlich fit hält sie sich durch Bewegung: „Ich habe wieder angefangen, strukturiert Sport zu treiben. Beim Joggen und Radfahren kann man auch mal die Gedanken schweifen lassen.“ Reine Schreibtischtäterin ist die neue Abgeordnete aber ohnehin nicht: 16.000 bis 20.000 Schritte stünden nach einem Arbeitstag auf ihrem Zähler.

Wenn Bettina Lugk ihr neues Büro zugewiesen bekommt, wird es ans Einrichten gehen. Beim Ausräumen hat sie das eine oder andere Erinnerungsstück gefunden: Schöne Schnappschüsse, ein Papyrus aus Ägypten. Sentimentalität wird beim Dekorieren aber wohl nicht im Vordergrund stehen: „Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch, ich hänge mir eher den Sitzungskalender an die Wand.“