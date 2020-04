Wie Corona das Sicherheitsgewerbe in Letmathe umkrempelt

Der Berufsalltag von Michael Menzel und seinen Mitarbeitern hat sich durch die Corona-Krise geändert – der 51-jährige Letmather ist Geschäftsführer der Securityfirma „MM Schutz und Sicherheit“ in der Grüne. „Plötzlich wurden über 2000 Stunden Veranstaltungen abgesagt“, berichtet er von dem Schock, der den Betrieb mit sechs Angestellten und rund 70 Aushilfen Anfang März ereilte. Neben dem Objektschutz, etwa für Baustellen und Wirtschaftsgebäude, sind größere Veranstaltungen normalerweise das Hauptgeschäftsfeld für den Betrieb von Michael Menzel und ebenso von vielen seiner Mitbewerber.

Klopapier-Hamsterer sorgten für Stress

Das Vakuum hielt jedoch nicht lange an, berichtet er weiter: „Drei Tage später ging es los mit den Anrufen von Supermärkten und Drogerien. Die Einsätze dort waren anfangs ziemlich stressig, da gab auch noch Streit um Toilettenpapier.“

In der dm-Filiale an der Hagener Straße versieht am Montagmittag Michael Menzels Mitarbeiterin Sabrina Maas ihren Dienst. Sie desinfiziert die Einkaufswagen, achtet auf den Sicherheitsabstand und schlichtet Streitigkeiten. „Die haben deutlich abgenommen, seit an der Kasse nur noch eine bestimmte Menge abgegeben wird“, lautet ihre Erfahrung. Sie habe selbst erlebt, wie manche Kunden in den ersten Tagen in ihren Einkaufswagen Türme aus Toilettenpapier aufstapelten und darüber mit anderen, die leer auszugehen drohten, aneinandergerieten. Sie habe zwar noch genug zu tun, aber die Leute hätten sich etwas beruhigt: „Hier und da gibt es schwarze Schafe, aber die meisten halten sich an die Regeln.“

Geschäftsführer Michael Menzel schult seine Mitarbeiter mit Selbstverteidigungskursen, setzt aber auf Freundlichkeit und Deeskalation. Foto: Alexander Barth / IKZ

Die neuen Aufträge würden vorerst den überwiegenden Teil des Defizits kompensieren, sagt Michael Menzel, die nächsten Monate jedoch bergen große Ungewissheit, für alle in der Branche. Von den staatlichen Soforthilfen verspricht sich der Geschäftsführer für seinen Betrieb keine Erleichterung: „Herangezogen werden dabei die Zahlen des zurückliegenden Geschäftsjahres, und da sind wir stark gewachsen, deshalb werden wir wohl nichts bekommen, auch wenn die Auftragslage zusammenbricht.“

Selbstständig ist er seit 2017, nachdem er zehn Jahre als Angestellter in dem früheren Betrieb von Rüdiger Ehlen („Security Ehlen“) gearbeitet hat – von ihm habe er die Bereiche Objekt- und Veranstaltungsschutz übernommen und ihn inzwischen auch als Gesellschafter gewinnen können, sagt Menzel.

Es mangelt heute an Respekt

Der Job sei insgesamt nicht einfacher geworden, so seien durch das Herabsetzen der formalen Voraussetzungen heute viele schlecht qualifizierte Mitbewerber am Markt, die den Preis drücken würden. Mit Blick auf seine Berufserfahrung auch beim Sichern von Sportveranstaltungen, etwa in der Eissporthalle am Seilersee, sagt er: „Bei den ,Ultra’-Gruppierungen ist die Gewaltbereitschaft besonders hoch. Aber auch generell ist es nicht mehr so wie früher. Wenn der Türsteher an der Disko gesagt hat ,heute nicht’, habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Heute wird diskutiert, man wird beleidigt und angespuckt“, sagt er auch mit Blick auf Mitarbeiter, die in Iserlohner Supermärkten im Einsatz sind. „Der Respekt ist weg.“

Das Wichtigste sei, die Ruhe zu bewahren, stets freundlich zu bleiben und zu deeskalieren. Für seine Mitarbeiter stelle er derzeit Einmalhandschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel zu Verfügung. „Jeder entscheidet selbst, inwieweit er sich damit schützt.“ Drei seiner Mitarbeiter hätten sich wegen der Pandemie abgemeldet, weil sie etwa einen Elternteil zu Hause pflegen – dafür hat Michael Menzel vollstes Verständnis: „Es sind ja nicht nur die Ärzte und Verkäufer, auch wenn die jetzt in aller Munde sind. Wir stehen auch ganz vorn.“