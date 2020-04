Wie das Virus eine preisgekrönte Letmather Autorin ausbremst

„Maike, Martha und die Männer“ heißt das humorvolle Buch der aus Letmathe stammenden Autorin Birgit Schlieper. Es ist ein Lichtblick am Literaturhimmel in den trüben Corona-Zeiten. Mit ihrem Manuskript, das sie schon einige Jahre in der Schublade hatte, hat die 51-Jährige den Wettbewerb „Bestseller von Morgen“ gewonnen, mit dem der Hamburger Kirschbuch-Verlag durch Künstliche Intelligenz mit dem Programm „Lisa“ aus einer Fülle von eingereichten Texten diesen Volltreffer landete.

„Für den Wettbewerb habe ich es noch ein bisschen peppiger, witziger und extremer gemacht und an den Figuren etwas gefeilt“, berichtet die Autorin im Telefoninterview mit der Heimatzeitung, bei der sie von 1994 bis 1996 ein Volontariat absolvierte, das die Grundlage für ihren späteren Weg als Autorin legte – mittlerweile hat sie mehr als ein Dutzend Bücher in verschiedene Genres veröffentlicht.

Künstliche Intelligenz alsVorfilter für Bestseller

Als sie die Rückmeldung bekommen habe, dass sie zu den möglichen Gewinnern zähle, die im Herbst 2019 zur Frankfurter Buchmesse eingeladen würden, fühlte sie sich bestätigt. „Da ist das Konzept vorgestellt worden, wie ,Lisa’ die Manuskripte vorfiltert und nach Keywörtern und Spannungsbögen sucht“, berichtet Birgit Schlieper. „Schlussendlich ist Lisa nur so eine Art Vorfilter. Ich glaube, dass eine Künstliche Intelligenz nicht wirklich Bestseller machen kann. Das fände ich auch völlig befremdlich. Ich glaube aber, so ein Programm kann den Lektoren bei den Buchverlagen helfen, vorzufiltern und sich auf die richtig guten Manuskripte zu konzentrieren.“

Bei der Präsentation in Frankfurt war Birgit Schlieper dann krankheitsbedingt gar nicht dabei. Sie habe ihren Ex-Freund Tom aus Frankfurt gebeten, für sie einzuspringen. „Er durfte den Blumenstrauß auch an seine Lebenspartnerin weitergeben“, schildert sie, dass er sie würdig vertreten habe.

Die Autorin Birgit Schlieper aus Letmathe präsentiert ihre bisher erschienen Bücher. Foto: Meret Müller / IKZ

Und dann? „Ich hatte mich dann so auf die Leipziger Buchmesse im März dieses Jahres gefreut, mit Filmen und Interviews, und dann kam Corona. Das war’s dann, echt schade.“ Das Buch leide sehr unter der Pandemie: „Wir hatten auf der Leipziger Buchmesse einen Riesenstand geplant. Aber das ist mit der Absage der Messe ins Wasser gefallen. Dann gab es Riesenprobleme mit Amazon, die das Buch derzeit nicht vertreiben wollten, weil sie sich jetzt erstmal auf lebenswichtige Dinge konzentrieren wollten. Und beim Verlag in Hamburg liegen jetzt 1000 Exemplare, die nicht versandt werden können. Aber es wird hoffentlich bald wieder anlaufen.“

Über die ersten Rückmeldungen ihrer Leser ist sie aber glücklich. Im Internet erhalte sie „super Rezensionen von Leuten, die ich gar nicht kenne. Es kommt wirklich gut an.“ Auch bei einer Leserunde bei „Lovely Books“ habe es positives Feedback gegeben. „Ich bin absolut glücklich über meine Maike“, sagt sie und lacht.

Zum Inhalt: Protagonistin Maike wird von ihrem Freund im Schwarzwald sitzengelassen um dort auf dessen Oma aufzupassen. Dieses Ritual begeht der junge Mann jedes Jahr, stets mit einer neuen Freundin. Doch dieses Mal gerät sein Plan aus den Fugen. Maike fährt prompt mitsamt Oma Martha und deren Freund quer durch Frankreich, um einen aberwitzigen Racheplan auszuführen. „Es ist ein überraschender Roadmovie mit sehr starken Figuren“, skizziert Birgit Schlieper die Geschichte. „Ich finde Maike und Martha sind schon sehr präsent, die nehmen einen wirklich mit auf die Reise. Maike ist eine witzige Frau, mit der wäre ich gerne befreundet“, so die Autorin. Mit der pink-türkisen Covergestaltung ihres Romans sei sie ebenfalls „richtig happy“.

Vielseitige Autorin von Frauen- und Jugendliteratur

Birgit Schlieper ist seit 2004 verheiratet. Die Mutter von zwei Kindern, Moritz (14) und Meret (10), heißt seither Müller-Schlieper, aber als Autorin schreibt sie nach wie vor unter ihrem Geburtsnamen. Die Liste der von ihr verfassten Titel im Bereich Frauen-, Jugend- und Kinderliteratur ist lang. Zudem schreibt sie für die Züricher Wochenzeitung „Zolliker Zumiker Bote“. Wie ihre Redaktionskollegen derzeit im Homeoffice: „Alle sitzen zu Hause und arbeiten in der Cloud zusammen“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise. Auch ihr Ehemann arbeite als Unternehmensberater von zu Hause: „Der sitzt oben happy im großen Homeoffice mit Blick auf die Kuhwiese. Fünf vor zwölf kommt er runter, und fragt ,Was gibt’s zu essen?’ Nach dem Mittagessen trinken wir einen Kaffee, dann geht er wieder hoch. Um fünf vor sieben kommt er zum Abendessen wieder runter. Und Moritz und Meret sind auch permanent hier“, berichtet sie von ihrem Alltag und muss selber lachen: „Und dann muss ich dauern putzen. Es war mir gar nicht bewusst, wie viel Schmutz die machen, wen die zu Hause sind. Jetzt sind auch noch Ferien und die haben kein Home-Schooling. Ich muss sie also auch noch irgendwie bespaßen.“

Birgit Schlieper lebt seit zehn Jahren in der Schweiz und hat sich dort mittlerweile gut eingelebt. „Wir sind hier absolut angekommen und haben einen schönen Freundeskreis.“ Die Leute gingen dort „respektvoller“ miteinander um. Seit dem Tod ihrer Eltern kommt sie nur noch zu Weihnachten zurück nach Deutschland, um ihre Geschwister zu treffen. Kontakt zu früheren Kollegen und Freunden hält sie über über Soziale Medien.

Im Juni erscheint bereits ihr nächster Roman, als E-Book im Ullstein-Verlag. Dazu verrät die 51-jährige Schriftstellerin so viel: „Es geht um eine junge Frau, die sich als Pharmareferentin in Ostfriesland bewirbt, den Job auch bekommt, dort was trinken gehen will und in ein Klassentreffen gerät, bei dem sie mit einer Mitschülerin verwechselt wird. Es ist ein lustiges, leichtes Buch. In diesen Zeiten kann ich nicht an dem nächsten Psychothriller arbeiten. Ich muss jetzt was Leichtes schreiben. Ich finde das alles schon so beklemmend. Und ich glaube, den Leuten geht es ähnlich.“

Birgit Schlieper bewegt sich schreibend in verschiedenen Genres: „Es gibt diese Frauenliteratur ‘Zone 30’, ‘Zone 40’, ‘Zum Wüschen ist es nie zu spät’ – diese freche, lustige Literatur“, nennt sie einen Schwerpunkt. „Dann gibt es auch diese Psychothriller für Jugendliche, wo mich viele Leute fragen: ,Hast du so eine schwarze Seite?’ Das ist nämlich Psychogewalt. Mein Mann ist der Meinung, so lange ich das literarisch verarbeiten kann, ist das in Ordnung. Und dann gibt es ein Kinderbuch, das habe ich im Prinzip für Moritz geschrieben, das heißt ‘Eine Macke kommt selten alleine’. Dazu habe ich extrem gute Resonanz bekommen – nicht nur von Moritz“, versichert Birgit Schlieper und lacht.

Birgit Schlieper: Maike, Martha und die Männer. Kirschbuch-Verlag, ISBN 978-3-948-73600-2, Preis: 9 Euro.