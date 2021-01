Wie Letmather Schulen dem landesweiten Serverchaos entgehen

Die meisten Schüler - genau wie Lehrer - bestreiten den Unterricht derzeit von zu Hause. An der Realschule und am Gymnasium Letmathe schont das die Internetanbindung der Schulen, die andernfalls heiße laufen würden (Symbolfoto).

Letmathe Die von der Stadt erworbenen Microsoft-365-Lizenzen erweisen sich als Segen für den Distanzunterricht am Gymnasium und der Realschule.

Schlecht geplant, technisch unzureichend und in der Praxis eine Vollkatastrophe für Eltern: Der Schulstart im Lockdown zieht seit Wochenbeginn Kritik mit einer magnetischen Stärke an, die fast mit dem Dauerfeuer gegen die Impf-Performance von Bund und Ländern gleichziehen kann. Vor diesem Hintergrund bleiben Realschul-Leiterin Anja Swoboda und der kommissarische Leiter des Gymnasiums Letmathe, Tobias Hommel, im Gespräch mit der Heimatzeitung über die Erfahrungen der ersten Unterrichtswoche überraschend gelassen.

Kein Zufall, wie sich bald herausstellt: Beide Schulen haben das Angebot der Stadt Iserlohn angenommen, Lizenzen für eine Softwarelösung von Microsoft zu nutzen: Das aktuelle Office-Paket, das unter der Marke „365“ vertrieben wird und je nach Variante viel mehr kann als Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen. Ähnlich wie die von der NRW-Landesregierung zur Verfügung gestellte Lernplattform „Logineo“ sind bei Microsoft Cloud-Dienste sowie Chat- und Videokonferenz-Funktionen mit der „Teams“-Plattform in die Office-Suite integriert.

Für Schüler, Eltern und Lehrer am Gymnasium und der Realschule Letmathe zählt aktuell im Wesentlichen nur ein Unterschied: Die Microsoft-Plattform funktioniert zuverlässig. „Darüber sind wir sehr froh“, sagt Tobias Hommel mit hörbarer Erleichterung. Auch aus Elternkreisen seien die Rückmeldungen schon vor den Weihnachtsferien positiv ausgefallen. Auch an der Realschule wird das Softwarepaket schon seit Dezember genutzt, berichtet Anja Swoboda: „Die Kollegen haben selbst damit geübt und ebenso mit den Schülern.“

Bei einer vorbereitenden Lehrerkonferenz am vergangenen Freitag gelangten Schulleitung und Kollegium der Realschule zu demselben Ergebnis wie das Gymnasium: Der Umgang mit den neuen Programmen lief bereits so rund, dass die beiden vom Bildungsministerium eingeräumten Übergangstage zum Warmlaufen für den Distanzunterricht nicht in Anspruch genommen werden mussten. Daher blicken Swoboda und Hommel beim Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstag bereits auf dreieinhalb Unterrichtstage zurück.

Im Gebäude sei es ungewohnt still, merkt Tobias Hommel an. Genau wie an der Realschule sitzen nicht nur die Schüler, sondern auch die meisten Lehrer zu Hause an ihren Computern und sonstigen Geräten. Das befreit die beiden Bildungseinrichtungen derzeit von einer Sorge: Reicht die Internetanbindung der Schulgebäude aus, um die Datenmengen zu transferieren, die zusammenkommen, wenn alle diensthabenden Lehrkräfte von dort gleichzeitig Videostreams mit ihren Schülern austauschen?

Erste Erfahrungen an der Realschule lassen das fraglich erscheinen: „Im Dezember, als alle noch von hier gearbeitet haben, haben wir tatsächlich gemerkt: Es wird schnell eng“, berichtet Anja Swoboda. Auch das Gymnasium verfüge nicht über einen Glasfaseranschluss, erklärt Tobias Hommel. Die heimischen Anschlüsse dagegen scheinen sich bislang zu bewähren – Schüler oder Lehrer, die wegen nicht ausreichender Bandbreite im eigenen Haushalt massive Probleme beim Distanzunterricht erleben, sind offenbar die Ausnahme.

Ein größeres Problem ist die Verfügbarkeit geeigneter Endgeräte, mit denen Lehrer arbeiten oder die an Familien ausgeliehen werden können. Es gebe einen erheblichen Bedarf an Leihgeräten, berichten die beiden Schulleiter. Anja Swoboda ist dankbar für die Spende eines heimischen Unternehmens, das den Bestand um immerhin 15 Tablets und Laptops aufgestockt hat. Das Gymnasium wartet ebenso wie andere Schulen in Iserlohn auf die von der Stadt bestellten Geräte. „Wir wissen nicht, wann die kommen. Ich hoffe bald“, sagt Tobias Hommel, der gleichwohl betont, das Gymnasium sei durch Anschaffungen in der Vergangenheit vergleichsweise gut aufgestellt: Etwa 30 Tablets umfasse der Bestand, bestellt seien etwas mehr als 50 für die Lehrer und eine größere zweistellige Zahl für Schüler.

Eine Notbetreuung von Schülern, die wegen der Betreuungs- oder der technischen Situation zu Hause trotz des vorgeschriebenen Distanzunterrichts in die Schule kommen, hat die Landesregierung maximal bis zur Klassenstufe sechs vorgesehen. Der Bedarf ist vorhanden, aber gering: An der Realschule sind es derzeit eine Handvoll Schüler, am Gymnasium ist es nur einer. „Die sitzen dann auch hier bei uns am Computer und nehmen so wie alle anderen am Distanzunterricht teil“, erklärt Anja Swoboda.

Und der laufe so ab: „Wir unterrichten seit Montag im Prinzip nach dem ganz normalen Plan, nur eben nicht vor Ort. Eine Schulstunde beginnt mit einer kleinen Videokonferenz, dann geht es je nach Fach und Thema weiter mit Einzelaufgaben, Arbeit in Kleingruppen oder weiteren Videositzungen.“ Schüler und Lehrer könnten darüber hinaus per Chatfunktion miteinander kommunizieren. Auch Anja Swoboda ist froh, dafür nicht auf die Softwarelösung der Landesregierung zurückgreifen zu müssen: „Das ist meines Erachtens ein veraltetes System. Logineo nutzen wir nur für den dienstlichen E-Mailverkehr.“

Abstriche müssen weiterhin beim Sportunterricht gemacht werden, ansonsten sind den beiden Schulleitern keine akuten Schwierigkeiten aus bestimmten Fächergruppen bekannt. Klassenarbeiten sind da schon eher ein Problem: Vorerst bis 31. Januar gestattet das Ministerium, diese auszusetzen. Zumindest an der Realschule besteht die Möglichkeit, eine normale Klausur im Halbjahr mit einer Leistung zu ersetzen, die von zu Hause erbracht werden kann, entweder als praktischer Test per Video – zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht – oder als Projektarbeit. „In welchem Maße dabei von den Eltern oder anderen geholfen wird, lässt sich natürlich nie mit völliger Gewissheit sagen. Aber wenn aus dem Internet abgeschrieben wird, merken wir das. Wir können auch googeln“, sagt Anja Swoboda zur Schummel-Frage.

Die Realschule wartet seit Donnerstagnachmittag mit einer überarbeiteten Internetseite auf, die jetzt auch den eigens produzierten Werbefilm (wir berichteten) und andere Materialien für Eltern bereithält, die bald eine weiterführende Schule für ihre Kinder auswählen müssen. Auch das Gymnasium lädt im Januar noch zu einer digitalen Gesprächsrunde ein. Bei den bald auszustellenden Halbjahreszeugnissen erwarten die beiden Schulleiter keinen Corona-Effekt. Anja Swoboda hat dafür eine simple Erklärung: „Im zurückliegenden Halbjahr machen Leistungen aus dem Distanzunterricht nur einen Bruchteil der Note aus.“ Was passiert, wenn dieser Zustand 2021 längerfristig anhalten sollte, darüber will sich auch Tobias Hommel jetzt noch nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen: „Wir fahren genauso auf Sicht wie alle anderen auch.“