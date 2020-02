Wie soll die „Stadtspange West“ heißen?

Letmathe. Einsendeschluss ist am 21. Februar

Wer hat noch eine Idee, wie die „Stadtspange West“, die seit ihrer Fertigstellung 2019 das westliche Ende der Lennepromenade mit der Letmather Innenstadt verbindet, zukünftig heißen soll? Wie bei der „Stadtspange Ost“, dem heutigen „Letnetti Platz“, ist „Stadtspange West“ natürlich nur der bisherige Arbeitstitel.

Mitte Januar beim Neujahrsem­pfang der Werbegemeinschaft hatte der stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick die Anwesenden und alle Bürger dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen und Namensvorschläge bei der Stadt Iserlohn einzureichen. Seitdem sind auch schon einige Vorschläge eingegangen. Einsendeschluss ist der 21. Februar. Wer also noch eine gute Idee hat, wie der neue Platz zwischen Promenade und Letmather Innenstadt, zu dem auch der neue Spielplatz Fingerhutsmühle gehört, heißen könnte, ist eingeladen, seinen Vorschlag schriftlich einzusenden an die Stadt Iserlohn, Abteilung Städtebauliche Planung, Werner-Jacobi-Platz 12, 58636 Iserlohn, oder per E-Mail an sabine.maeffert@iserlohn.de (02371/217-2359). Die Verwaltung erstellt nach dem Einsendeschluss eine entsprechende Vorlage für die politischen Gremien, die über die Namensgebung entscheiden werden.