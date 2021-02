Foto: Michael May / IKZ

Ob Tempo 30 hier nicht nur wegen der Bauarbeiten am R-Café, sondern immer gelten soll, ist Gegenstand einer Bürgerbeschwerde.

Straßenverkehr Wird auf dem Lennedamm in Letmathe zu schnell gefahren?

Letmathe. Wegen Unübersichtlichkeit solle auf dem Lennedamm immer Tempo 30 gelten, sagt ein Bürger. Die Verwaltung sieht das anders.

Die Deutschen sind Weltmeister im Schilderaufstellen – dass das im Straßenverkehr zu Diskussionen führen kann, zeigt ein aktueller Fall aus Letmathe. Auf dem Lennedamm gilt normalerweise Tempo 50, wegen der Bauarbeiten am R-Café ist das Limit gerade für den Abschnitt Fingerhutsmühle auf 30 Stundenkilometer abgesenkt.

Den leidenschaftlichen Radfahrer und ADFCler Markus Bellebaum bringt das auf die Palme, denn er fordert schon länger Tempo 30 in diesem Bereich: „Nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger. Vor allem für Kinder, die zu dem neuen Spielplatz wollen.“ Gefahrenpotenzial sieht er durch Busse, die oft in der dortigen Pausenbucht stehen und die Sicht auf die Ausfahrt des Parkplatzes behindern würden – zumindest für Autofahrer, die auf der benachbarten Fahrspur aus Bahnhofsrichtung kommen.

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Iserlohn sieht das anders: Bei einem Ortstermin sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bereich trotz der wartenden Busse gut einsehbar ist. „Verkehrsteilnehmer, die den Parkplatz ,Alter Markt’ auf den Lennedamm verlassen, haben sich vorsichtig in den fließenden Straßenverkehr einzuordnen. Eine Sichtbehinderung ist nicht gegeben“, heißt es in einer Antwort an den Beschwerdeführer.

Das Amt schildert außerdem seine Beobachtung, dass Autofahrer ihre Geschwindigkeit mit Blick auf den Zebrastreifen und den Kreisverkehr hinreichend anpassen würden und sieht daher keinen Handlungsbedarf. Markus Bellebaum stellt das nicht zufrieden, er hat eine weitere Mail an die Verwaltung geschrieben. Darin fordert er eine Begründung, warum für die Baustelle jetzt Tempo 30 erforderlich sei, wenn in dem Bereich schon hinreichend langsam gefahren würde. „Sind Bauarbeiter wichtiger als querende Fußgänger, Radfahrer oder Kinder?“, fragt er provozierend. Die Behörde, meint er, treffe zu viele Entscheidungen „ohne richtige Orts- und Sachkenntnis“.