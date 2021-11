Am Sonntag wird an zahlreichen Gedenkstätten in den Letmather Ortsteilen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht (Archivfoto von 2019, Mahnmal im Park von Haus Letmathe).

Volkstrauertag Wo am Sonntag in Letmathe der Opfer gedacht wird

Letmathe. Am Volkstrauertag sind öffentliche Gedenkfeiern in Letmathe, Dröschede, Grürmannsheide und Lössel angesetzt.

Der Volkstrauertag steht morgen wieder im Zeichen des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Gedenkfeier auf dem Lösseler Friedhof beginnt um 11 Uhr, sprechen werden Prädikant Stefan Köhler, Vertreterinnen und Vertreter der Christus-Kirchengemeinde und Ratsmitglied Michael Barth.

Um 12 Uhr sprechen am Mahnmal im Park von Haus Letmathe Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde St. Kilian sowie Ratsmitglied Christian Grobauer. Die Gedenkfeier wird ausgerichtet von der Reservistenkameradschaft Letmathe. Teilnehmen werden die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren Letmathe und Stübbeken und der Schützenverein Letmathe. Die Reservistenkameradschaft trifft sich am heutigen Samstag um 15 Uhr zu pflegerischen Maßnahmen am Mahnmal.

Um 14 Uhr folgt die Gedenkfeier in Dröschede am Mahnmal Kampstraße. Sprechen wird Pfarrerin Isabelle Niehus, mit musikalischer Begleitung des MGV Dröschede.

Das Gedenken an der Alten Schule Grürmannsheide beginnt um 15 Uhr. Als Redner sind Pfarrer Frank D. Niemeier, Vizebürgermeister Michael Scheffler und Oberst Johannes Nolte angekündigt.

Feier und Kranzniederlegung am Eisernen Kreuz in der Grüne sowie die Kranzniederlegung am Ehrenmal Sonnenweg in Dröschede finden Corona-bedingt ohne Publikum statt. Am Vormittag findet in der Evangelischen Kirche Oestrich ein Friedensgottesdienst statt, Beginn ist um 10 Uhr.

