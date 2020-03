Zufahrt zum Stübbeken wird saniert

Letmathe/Stübbeken. Halbseitige Sperrung ab April erforderlich

Mit fünf großen Straßensanierungsmaßnahmen im Heißeinbauverfahren wartet der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) im Iserlohner Stadtgebiet in diesem Jahr auf. Die Erste ist für die Zufahrt zum Stadtteil Stübbeken (Am Dorfplatz) geplant, die in Kürze saniert werden soll. Voraussichtlich Anfang April geht es im Stübbeken los: Die Oberflächensanierungsarbeiten mit der kompletten Erneuerung der Asphaltschicht auf einer Länge von 125 Metern sollen eine gute Woche lang unter halbseitiger Sperrung mit einer Ampelanlage laufen. Linienbusverkehr, Feuerwehr und Rettungsdienst können die Baustelle jederzeit passieren.

Fünf Wochen Bauzeit ander Lösseler Straße ab Juni

In den Sommerferien (Ende Juni bis Mitte August) wird dann die Lösseler Straße angegangen. Ebenfalls unter halbseitiger Sperrung – allerdings mit Einbahnstraßenregelung – werden die Asphaltdeckschicht und in Teilflächen auch die Tragschicht der Straße saniert. Schächte, Straßenabläufe, Schieberkappen sowie Bordstein- und Rinnenanlagen werden korrigiert. Die Bauzeit beträgt etwa fünf Wochen. Feuerwehr und Rettungsdienst können auch diese Baustelle jederzeit passieren. Für den Linienbusverkehr wird die Märkische Verkehrsgesellschaft einen Kleinbusshuttle einsetzen.