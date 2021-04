Zum Volksgarten in Letmathe: Radler dürfen überholt werden

Letmathe. In der Straße Zum Volksgarten wird es kein „Überholverbot einspuriger Fahrzeuge“ geben.

Nur drei Stimmen dafür, eine klare Mehrheit dagegen: Nachdem sich der Verkehrsausschuss schon im Rahmen einer Videokonferenz dagegen ausgesprochen hatte, auf der Straße Zum Volksgarten ein Überholverbot einspuriger Fahrzeuge auszusprechen, ist diese Empfehlung nun am Donnerstag in Präsenz im Letmather Saalbau in Form eines Beschlusses bestätigt worden. Die Grünen konnten sich damit nicht mit ihrem Antrag durchsetzen. Begründet hatten sie ihr Ansinnen damit, dass die Straße Zum Volksgarten fast auf der gesamten Länge so eng sei, dass es immer wieder zu sehr gefährlichen Überholvorgängen von einspurigen Fahrzeugen, also beispielsweise Fahrräder, durch Pkw komme. Durch an den Seiten parkende Autos sei der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,50 Metern an keiner Stelle einzuhalten. Die Verwaltung wollte dem Grünen-Antrag durchaus folgen, der Ausschuss sah das aber anders.

Ebenfalls Thema im Verkehrsausschuss war die Verkehrssituation im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Zum Volksgarten. Die CDU hatte nach Anwohnerbeschwerden einen entsprechenden Antrag gestellt. Demnach werde die Einbahnstraßenregelung der Straße Zum Volksgarten regelmäßig missachtet. Die Verwaltung verweist in einer Stellungnahme darauf, dass die Regelung durch beidseitige Beschilderung durchaus deutlich und wahrnehmbar ausfalle. Insofern sei davon auszugehen, dass Regelverstöße absichtlich und nicht aus Versehen erfolgen würden. Durch weitere Schilder sei dem nicht beizukommen. Der Verkehrsausschuss nahm diese Stellungnahme im Rahmen der Sitzung zur Kenntnis.