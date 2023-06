In der Straße Zur Helle haben am Wochenende unbekannte Täter zugeschlagen.

Einbruch Zur Helle in Letmathe: Unbekannte entwenden Kupfer bei Firma

Letmathe. Die Täter verschafften sich bei einer Firma in Letmathe offenbar über ein Lüftungsgitter Zutritt. So gingen sie weiter vor.

Über ein Lüftungsgitter verschafften sich unbekannte Täter über das Wochenende Zutritt zu einem Lagerraum einer Firma in der Straße Zur Helle in Letmathe. Dies berichtet am Montag die Polizei.

+++ Lesen Sie auch: Brennende Themen beim SPD-Parteitag in Iserlohn im Fokus +++

Über einen Notausgang transportierten sie anschließend eine unbekannte Menge Kupfer hinaus. Für den Abtransport nutzen die Täter offenbar ein größeres Fahrzeug.

Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe