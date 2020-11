Zusammenhalt ist in Letmathe das Rezept gegen die Krise

Letmathe. Bei den Sängern des Kolpingchors Letmathe stehen die Zeichen auf Optimismus – auch wenn geliebte Traditionen ausfallen.

Bald beginnt die Adventszeit, in der in diesem Jahr vieles anders ist als gewohnt. Für die Sänger vom Letmather Kolpingchor gäbe es normalerweise viel zu tun: Wie 2019 und in vielen Jahren zuvor müssten sich die Musiker mit intensiven Proben auf das Adventskonzert in der Kapelle des Marienhospitals vorbereiten. „Es war immer eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit – sowohl für Zuschauer als auch für die Sänger“, erinnert sich Chorsänger Hans-Werner Ossenberg.

Die bei diesem Konzert gesammelten Spenden kommen seit dem Jahr 2000 dem Hospiz „Mutter Theresa“ zugute – immerhin zwischen 373 und 1500 Euro pro Jahr. Das Marienhospital schloss Ende Oktober 2019 seine Türen, und was aus der Krankenhaus-Immobilie wird, ist noch immer ungewiss. Die Kapelle konnte im vergangenen Jahr trotzdem für das Adventskonzert genutzt werden – was die Schließung unbeschadet ließ, dem schiebt die Pandemie jetzt einen Riegel vor. Die Kolpingsänger hoffen jedoch für 2021, dass die Tradition wieder aufgenommen werden kann.

Traditionell ist auch die musikalische Begleitung der Eröffnungsfeier des Weihnachtsmarktes eine süße Pflicht für die Letmather Sänger, der sie coronabedingt ebenfalls nicht frönen können – der Weihnachtsmarkt fällt aus. Das bedeutet außerdem, dass die von vielen Weihnachtsmarkt-Besuchern geschätzte Brutzelbude der Kolpingsänger nicht öffnen wird. Dafür müssten, wenn 2020 ein normales Jahr wäre, jetzt schon Vorbereitungen getroffen werden wie das Bevorraten mit Würstchen, Pommes und Brötchen. „Der Wegfall liebgewordener Traditionen tut schon sehr weh“, sagt Hans-Werner Ossenberg. „Aber eines ist für mich als Mitglied des Kolpingchores Letmathe eindeutig: Der Zusammenhalt auch in Corona-Zeiten ist nicht verloren gegangen“, betont er. Dazu beigetragen hätten die ständigen Kontakte der Sänger untereinander per Telefon und Whatsapp sowie vereinzelte persönliche Besuche untereinander. Zusätzlich seien zwei besondere Faktoren hervorzuheben: Die Bemühungen des Vorsitzenden Markus Plum, der fast regelmäßig Worte zum Durchhalten per Telefon oder in der WhatsApp-Gruppe gefunden habe.

Es hilft, in Erinnerungen anbessere Zeiten zu schwelgen

Zweitens stelle Vizedirigent Franz-Josef Stenger in unregelmäßigen Abständen Lieder der letzten aktiven Monate des Chors per Podcast zur Verfügung, damit die leidenschaftlichen Musiker wenigstens in Erinnerungen schwelgen können. Das gibt Sängern wie Hans-Werner Ossenberg Hoffnung: „Wenn alle anderen Chöre genauso handeln, wird die Chorlandschaft keinen großen Schaden nehmen“, ist er überzeugt. Vielleicht werde man sogar intensiver zusammenhalten, wenn die Pandemie nur endlich überwunden ist. Für den Kolpingchor Letmathe stehe jedenfalls genau so wie für ihn persönlich fest: „Wir schaffen das!“