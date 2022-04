Zwei Verletzte nach Zimmerbrand in Iserlohn-Oestrich

An der Heetmannstraße hat es in der Nacht zu Ostersonntag im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses gebrannt.

Oestrich. In der Nacht zu Ostersonntag hat es in einem Einfamilienhaus in Iserlohn-Oestrich gebrannt. Das ist bisher über den Zimmerbrand bekannt.

Ein Zimmerbrand an der Heetmannstraße in Oestrich hat in der Nacht zu Ostersonntag die Feuerwehr Iserlohn beschäftigt. 30 Einsatzkräfte löschten das Feuer in einem Einfamilienhaus, die zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 3.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Heetmannstraße alarmiert. Im ersten Obergeschoss einer Doppelhaushälfte brannte es. Drei Löschtrupps kämpften im Inneren des Hauses gegen die Flammen, zwei Trupps entfernten die Zwischendecke. Laut Einsatzleiter musste zudem Netzmittel eingesetzt werden, da im ersten Obergeschoss viel Unrat und Holz brannten. Schlussendlich lüftete die Feuerwehr das Gebäude quer. Beide Bewohner versuchten laut Mitteilung der Feuerwehr zunächst selbst das Feuer zu löschen und wurden schließlich mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Kriminalpolizei ermittelt die Ursache des Feuers

Die Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Neben den Iserlohner Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppen Oestrich und Letmathe) war auch ein Rettungswagen aus Menden im Einsatz, der den Grundschutz sicherstellte.

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen war der Einsatz beendet.

