Zwischen den Buchdeckeln ist die Welt noch relativ heile

Kaum jemand wird im Kalender notiert haben, dass heute der „Welttag der Buchhandlungen“ begangen wird – zumindest wenn es nach dem Deutschen Buchhändler Torsten Woywood geht, der diesen inoffiziellen Feiertag 2016 ins Leben gerufen hat. Dennoch ist das Anlass genug, im letzten inhabergeführten Fachgeschäft an der Hagener Straße vorbeizuschauen.

Vor nunmehr acht Monaten hat die ­22-jährige Linda Hack „Die kleine Buchhandlung“ von ihrem verstorbenen Vater Roland Hack übernommen. Und musste Wochen später schon wieder schließen, als die Ordnungsverfügung des Landes die Innenstädte in den Corona-Tiefschlaf versetzte. „Die Zeit vor dem Lockdown zähle ich gar nicht mehr mit“, winkt die junge Buchhändlerin ab, als sie und die langjährige Angestellte Sabine Lontke für ein Gespräch Platz nehmen zwischen den mit Lesestoff gefüllten Regalen.

Die Umsatzeinbußen durch Corona hätten sich in Grenzen gehalten, meint Sabine Lontke. „Wir sind im Vergleich mit anderen Branchen relativ glimpflich davongekommen“, bestätigt ihre Chefin, denn das Versandgeschäft sei während des Lockdowns weitergegangen, für ihre beiden Mitarbeiterinnen habe sie auch keine Kurzarbeit angemeldet. Die Nachfrage habe sich auch inhaltlich verändert: Während Beschäftigungsmaterial für Kinder plötzlich ganz oben stand, brach das Geschäft mit Reiseführern zusammen. „Das kommt langsam wieder, jetzt sind aber vor allem innerdeutsche Ziele und Campingführer gefragt. Und Wanderkarten sind ausverkauft“, fasst Linda Hack zusammen.

Achtsamkeits-Ratgeber und Escape-Room-Spiele im Trend

Im Sommer seien die ersten Titel ins Sortiment gekommen, die sich explizit mit dem Thema „Corona“ befassen, generell stünden Achtsamkeits-Ratgeber hoch im Kurs. Krimis haben offenbar nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt, ein neuer Trend sind sogenannte „Exit“-Spiele, mit denen in den eigenen vier Wänden das Prinzip der beliebten „Escape Rooms“ angewandt werden kann. Eine ebenfalls neue Erscheinung: „Geschichten aus der Wirtschaftswunderzeit sind seit Kurzem sehr beliebt“, berichtet Sabine Lontke und präsentiert ein Cover, dass mit 50er-Jahre-Mode vor einer Ruhrgebietskulisse an eine Ära erinnert, in der die Deutschen der Krise den Rücken zugewandt hatten und nun mit großen Schritten Richtung Zukunft marschierten. Die Sehnsucht nach einer heileren, von Optimismus geprägten Welt überrascht in diesen Zeiten nicht.

Auch Linda Hack hat sich die ersten Monate nach der Übernahme der Buchhandlung ihres Vaters anders vorgestellt, zeigt sich aber entschlossen, durchzuhalten. „Ich glaube, meine Mutter hat recht, wenn sie sagt: ,Nach dieser Feuertaufe schaffst du auch alles andere.’“ Inzwischen hat sie unter anderem ihren Lesehorizont erweitert, damit sie Kunden nicht nur zu ihren Lieblingsgenres beraten kann. „Den persönlichen Kontakt haben wir vermisst. Wir sind froh, dass wir wieder öffnen durften“, sagt die 22-Jährige stellvertretend für sich und ihre beiden Mitarbeiterinnen.

Während des Gesprächs vergehen keine fünf Minuten, in denen niemand den Laden betritt oder anruft. „Gerade wollte ein Kunde ein Buch bestellen, dass es nur bei Amazon zu kaufen gibt. Als ich gesagt habe, dass wir das leider nicht bestellen können, wollte er sich etwas anderes aussuchen, das er bei uns bekommt“, berichtet Sabine Lontke nach einem Telefonat und demonstriert damit die Solidarität vieler Kunden. Den persönlichen Kontakt zu vertiefen habe auch beim „Late Night Shopping“ im Mittelpunkt gestanden, erklärt die Inhaberin.

Beide lesen naturgemäß auch privat viel – im Laden sei dazu weniger Zeit, als die meisten denken würden. Zu Hause käme nur auf Papier Gedrucktes in Betracht, erklärt Linda Hack: „Ich habe gar keinen E-Book-Reader. Mit einem richtigen Buch kann ich ganz anders abschalten, am liebsten abends im Bett.“