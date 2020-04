120 Autos finden im Mendener Autokino Platz

Das Coronavirus sorgt in Menden für eine echte Premiere: Erstmals gibt es vom 29. April bis zum 5. Mai ein Autokino in der Stadt. Unter dem Motto "Von Mendenern für Mendener" hat sich die Veranstaltungsagentur Phono Forum in Zusammenarbeit mit der Stadt Menden, der Märkische Bank, der Mendener Bank, der GEWOGE, den Stadtwerken Menden und LAM Showtechnik um die Organisation gekümmert. Die Filme stehen seit dem frühen Freitagvormittag offiziell fest, der Vorverkauf auf der Internetseite des Phono Forums läuft. Alle wichtigen Fakten rund um das erste Autokino in Menden haben wir hier zusammengefasst.

Tickets

Die Eintrittskarten für das Autokino gibt es online auf der Internetseite www.phono-forum.net. Ein Ticket kostet 15,40 Euro, bei der Bestellung fallen zusätzliche Versandkosten und Gebühren durch das Ticketunternehmen an. Die gekauften Karten müssen ausgedruckt und sichtbar hinter der Windschutzscheibe platziert werden. Bei Einfahrt auf den Parkplatz an der Werler Straße werden die Tickets gescannt.

Filme

Die angebotenen Filme decken ein breites Spektrum ab. Wir haben das Programm des ersten Mendener Autokinos zusammengefasst. Beginn der Filme ist um 21 Uhr, die Einfahrt auf den Parkplatz ist ab 20 Uhr möglich.

Kapazität

Pro Film werden 120 Autos Platz auf dem Parkplatz finden. Wie viele Autos maximal auf das Gelände passen, hängt von der Größe der Autos ab. "Zur Not haben wir aber auch noch Plätze in der Hinterhand", sagt Wilfried Kickermann vom Phono Forum. Pro Auto dürfen sich zwei Personen und bei Familien zwei Kinder gleichzeitig im Auto aufhalten.

Anfahrt

Das temporär eingerichtete Autokino auf dem Parkplatz vor dem Hönne-Berufskolleg kann über die linke Fahrspur der Werler Straße erreicht werden. Die Spur, die sonst als Park-und Haltespur fungiert, dient zwischen dem 29. April und dem 5. Mai als Zufahrtsspur und wurde bereits entsprechend gekennzeichnet. Die Einfahrt auf den Parkplatz wird über die zweite Einfahrt auf Höhe der Kreissporthalle eingerichtet.

Fahrzeuge

Auf den Parkplatz des Autokinos in Menden dürfen lediglich PKW die maximal 1.85 Meter hoch sind. Die großen Autos werden dabei hinten auf dem Parkplatz einsortiert. Parkplatzanweiser stellen die Besucher in Reihen auf. Einen Anspruch auf einen bestimmten Standplatz gibt es nicht, kleinere Autos werden näher an der Leinwand positioniert. "Bezüglich der Standplätze gilt das Prinzip: 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst'". sagt Veranstalter Wilfried Kickermann. Cabrios müssen mit verschlossenem Verdeck anfahren und das Dach während der Zeit auf dem Parkplatz geschlossen bleiben.

Fahrzeuge müssen nach dem Parken ausgeschaltet werden. Lediglich die Zündung muss eingeschaltet werden, da der Ton zu dem Film über das Autoradio empfangen wird. Autos bei denen mit laufender Zündung das Standlicht automatisch angeht, bekommen vom Veranstalter Tücher, die die Lichter während der Filmvorstellung abdecken und damit die notwendige Dunkelheit für alle Besucher des Autokinos garantieren.

Sollte durch die laufende Zündung eine Autobatterie nach dem Film leer sein, steht das Team vom Phono Forum mit entsprechenden Schnellstarthilfe-Kabeln parat.

Motorräder, Transporter oder Busse sind nicht zugelassen.

Die Leinwand

Übertragen werden die Filme auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand, die eigens für das Autokino aufgebaut und anschließend wieder abgebaut wird. Die Leinwand ist zehn Meter breit und fünf Meter hoch, sie wird in einer Höhe von 2,70 Meter aufgestellt - so soll ermöglicht werden, dass die Filme auch aus der letzten Reihe noch gut zu sehen sind.

Der Ton

"Jeder kann sich die Lautstärke so einstellen, wie er sie haben möchte", sagt Wilfried Kickermann. Denn der Ton kommt aus den jeweiligen Autoradios der Besucher selbst. Empfangen wird die Audiospur des Films über das Autoradio, die Frequenz dafür wird kurz vor Beginn des jeweiligen Films über die Leinwand bekannt gegeben.

Popcorn, Cola & Co

Getränke und Speisen werden nicht verkauft, jeder Besucher des Autokinos in Menden kann sich selbst etwas von zuhause aus mitbringen.