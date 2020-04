A 46: In Menden auf der Spur von Wildkatze und Fledermaus

Arnsberg Auswirkungen auf Mensch und Natur

Der Bau einer Straße, oder, wie im Fall des Projekts „46sieben“, einer Autobahn und einer Bundesstraße, stellt immer einen großen Eingriff in die Umwelt dar. Deshalb steht am Anfang solcher Planungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Sie ist seit Anfang der 1990er Jahre gesetzlich vorgeschrieben und soll die möglichen Auswirkungen eines Projekts auf Mensch, Natur, Klima, Boden ermitteln. Das Bundesverkehrsministerium, das für die Zulassung des Projektes zuständig ist, muss die Ergebnisse der UVP bei seiner Entscheidung berücksichtigen.

Das Ziel

Ziel der Untersuchungen ist es, einen „relativ konfliktarmen Korridor“ innerhalb des 120 Quadratkilometer großen Planungsraumes zu finden. Dieser Bereich soll durch die Umweltverträglichkeitsstudie ermittelt werden.

Das Vorgehen

Zunächst geht es darum, den so genannten Untersuchungsraum des Vorhabens festzulegen, also das Gebiet, in dem Varianten der Trasse liegen könnten. Welche Bereiche sollen untersucht werden? Welche werden von vorn herein ausgeschlossen? In diesem Untersuchungsraum sollen die vermutlichen Auswirkungen des Projektes auf die dort lebenden Menschen, Tiere, Pflanzen sowie auf Luft, Landschaft, Boden und Wasser ermittelt werden. Im Oktober vergangenen Jahres hat dazu erstmals ein Arbeitskreis getagt. Mitglieder sind Träger öffentlicher Belange, Kommunen, Naturschutzverbände. Der Arbeitskreis greift Anregungen und Bedenken des Dialogforums auf. Auch die betroffenen Städte und Gemeinden und deren Bürger sollen Vorschläge einbringen und Kritik äußern können. Im vergangenen Jahr wurde bereits eine sogenannte „Faunistische Planungsraumanalyse“ (FPA) erstellt. Eine FPA gibt vor, nach welchen geschützten Arten im weiteren Planungsverlauf gesucht werden muss.

Und dann?

Anhand der Bestandskartierung wird eine Raumwiderstandskarte erstellt. Sie spiegelt die Empfindlichkeit von Tier- und Pflanzengesellschaften wider. Anhand der Karte wird versucht, einen konfliktarmen Korridor zu erarbeiten. Die verschiedenen Möglichkeiten eines Trassenverlaufs (Varianten), die in Frage kommen könnten, werden miteinander verglichen. Das Ergebnis sollte die relativ umweltverträglichste Trasse sein. An dieser Stelle kommen erneut die Öffentlichkeit ins Spiel sowie die Träger öffentlicher Belange. Die Unterlagen dienen der weiteren Bestimmung der Linie für den geplanten Lückenschluss. Straßen NRW rechnet vom Abstecken des Untersuchungsraumes bis zur (öffentlichen) Vorstellung einer Vorschlags­trasse mit einer Dauer von in der Regel drei Jahren. Es soll eine vierspurige A 46 von Hemer bis Menden geben, und von Menden aus einen dreistreifigen Neubau der Bundesstraße 7.

