Abweichende Impf-Zahlen im Märkischen Kreis: Die Gründe

Die Zahlen der geimpften Personen im Märkischen Kreis weichen in der Statistik vom Kreis und in der von der KVWL voneinander ab.

Märkischer Kreis Die Zahl der geimpften Menschen, die der Märkische Kreis veröffentlicht, weicht von der der KVWL deutlich ab. Aber woran liegt das?

Bereits seit dem 27. Dezember des vergangenen Jahres werden Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) veröffentlicht dazu stetig aktualisierte Zahlen für die jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte. Zuletzt kam es allerdings zu deutlichen Abweichungen. Woran liegt das?

Täglich veröffentlicht die KVWL einen eigenen Impfbericht. "Da listen wir die Anzahl der geimpften Personen auf", erklärt Pressesprecherin Vanessa Pudlo. Diese Zahlen werden dann ans Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Allerdings sei es manchmal so, dass es zu zeitlichen Verzögerungen zwischen der Impfung und der darauffolgenden Rückmeldung an die KVWL kommt, erklärt Pudlo. Denn die jeweiligen mobilen Impfteams melden täglich die Zahl der neu geimpften Personen an die Kassenärztliche Vereinigung. Aufgrund der aktuellen sehr stressigen Situation könne es dort durchaus mal zu "leichten Verzögerungen" kommen. "Das ist aber keineswegs ein Vorwurf. Im Fokus steht das Impfen", sagt Pudlo und fügt hinzu: "Das heißt auch nicht, dass unsere Zahlen falsch sind oder die des Kreises."

Als Beispiel nennt die Pressesprecherin, dass die am Freitag geimpften Personen erst am Montag gemeldet werden und so in die Statistik der KVWL mit einfließen. Daher könne es durchaus vorkommen, dass die Zahl geimpfter Menschen, die der Kreis veröffentlicht manchmal ein wenig höher ist als die in der Statistik der KVWL. Ein großes Problem sieht Vanessa Pudlo bei dem Ganzen allerdings nicht.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!