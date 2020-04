Ankari-Chef lässt sich von Pechsträhne nicht unterkriegen

Er hat gleich drei Mal ganz großes Pech gehabt. Doch aufgeben würde Mark Rennebaum nie. Derzeit baut der 31-Jährige in Lendringsen ein neues Zuhause für sein Fitness-Studio Ankari. In wenigen Tagen soll der Hallenbau stehen, im September soll Eröffnung sein.

Rückblende: Vor gut zwei Jahren fegte Orkan „Friederike“ das Dach vom Fitness-Studio Ankari an der Lendringser Hauptstraße. Der Schaden war so immens, dass das die Sporteinrichtung dort nicht mehr öffnen konnte. Denn – und hier hielt die Pechsträhne an – sein Vermieter und der (mittlerweile ehemalige) Besitzer der Immobilie ließ den Schaden entgegen anderslautender Beteuerungen nicht reparieren, schildert Mark Rennebaum. Die Folge sei ein hoher Umsatzverlust gewesen. Mark Rennebaum traf sich mit dem Ex-Vermieter vor Gericht, fordert Schadenersatz. Die gerichtliche Auseinandersetzung dauere immer noch an, „ich warte auf einen Termin beim Oberlandesgericht“, erzählt Mark Rennebaum.

Geräte eingelagert

Der 31-Jährige zog mit seinem Studio um, war zuletzt an der Windthorststraße in den Räumen der ehemaligen Videothek. Einen Teil der Geräte musste er aus Platzgründen einlagern, Kurse konnte er nicht mehr anbieten. Und dann, gerade als der Unternehmer mit dem Neubau seines Fitness-Studios begonnen hatte, in dem wieder Platz für alle Geräte sein soll, kam Corona, und Mark Rennebaum musste das Ankari schließen. Die nordrhein-westfälische Corona-Schutzverordnung untersagt derzeit den Betrieb von Sportstudios.

Hat er denn in der langen Zeit der Rückschläge nie ans Aufgeben gedacht? „Nein“, sagt Mark Rennebaum, „gerade durch die Erlebnisse in den vergangenen zwei Jahren war Corona für mich persönlich weniger schlimm als für manche andere Kollegen.“ Ein bisschen „entnervt“ sei er schon angesichts der Rückschläge, „aber ich persönlich kann ja nichts dazu, ich habe darauf ja keinen Einfluss. Deshalb versuche ich das einfach hinzunehmen und weiterzumachen.“

Bauarbeiten am Eilinger Kamp

Ende Januar sind die Bauarbeiten auf dem Gelände am Eilinger Kamp 23 (hinter dem Biebertal) gestartet. Die Fundamente sind ausgehoben, derzeit werden die Bewehrungskörbe gebaut und eingebracht, um die insgesamt 30 Fundamente fertig zu stellen. Nächste Woche soll betoniert werden. In etwa zwei Wochen soll die Halle stehen, ein Holz-Rahmen-Bau.

Bislang liegt der Neubau im Zeitplan, freut sich Mark Rennebaum: „Es gibt vielleicht mal ein oder zwei Tage Verzögerung bei einer Materiallieferung, aber im Großen und Ganzen klappt alles gut.“ Er packt auch viel selbst mit an – zum einen, um Ausgaben zu sparen und zum anderen „habe ich ja im Moment ohnehin nichts anders zu tun“. Der 31-Jährige investiert hier eine Summe, die „im niedrigen siebenstelligen Bereich“ liegt.

Neueröffnung am 1. September

Läuft alles glatt, soll das neue Fitness-Studio am 1. September eröffnet werden. Mark Rennebaum rechnet nicht damit, dass er sein bisheriges Übergangs-Studio an der Windthorststraße bald öffnen darf: „Das wäre ja wie bei einer größeren Veranstaltung und es käme zu Menschenansammlungen.“

Mutmaßlich wird das Coronavirus aber auch bis zum 1. September nicht Geschichte sein. Wie könnte dann überhaupt ein Sportstudio betrieben werden? „Da gibt es auf alle Fälle viele Ideen“, erklärt Mark Rennebaum. „Denkbar wäre zum Beispiel ein Online-Terminkalender, in den sich die Mitglieder mit ihrer Trainingszeit eintragen. So könnte man verhindern, dass zu viele gleichzeitig trainieren.“ Wichtig sei sicher auch das Desinfizieren der Geräte: „Das wäre dann natürlich ein Riesen-Aufwand.

Abbuchungen laufen bisher weiter

Die meisten Ankari-Mitglieder akzeptieren, dass die Abbuchungen weiterlaufen – auch wenn die Sportler derzeit nicht trainieren können, stellt der Inhaber fest. Durch Gutschriften für die trainingsfreie Zeit will Mark Rennebaum die Verluste zeitlich strecken. Mit einigen wenigen Mitgliedern, die durch Kurzarbeit in wirtschaftliche Nöte geraten sind, hat Mark Rennebaum individuelle Absprachen getroffen, „aber das sind die Ausnahmen“. Ob er die Abbuchungen weiterlaufen lassen wird, steht für ihn noch nicht fest.

Mit Spannung schaut er auf den 30. April, wenn die Bundeskanzlerin und die Länderchefs das Infektionsgeschehen sowie die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland erneut bewerten wollen. Er hofft, dass es für die Fitness-Studios zumindest ein in Aussicht gestelltes Wiedereröffnungsdatum gibt – „dann wüssten wir, wie es für unsere Branche weitergeht. Die aktuelle Hängepartie ist einfach schwierig.“

Stammkunden halten die Treue

Viele Stammkunden haben Mark Rennebaum die Treue gehalten, berichtet er: „Die kommen hier sogar auf der Baustelle vorbei und bringen uns einen Kaffee oder was zu Essen. Es ist so schön zu sehen, wie eng der Zusammenhalt ist.“ Er spürt, dass vielen Mitgliedern nicht nur das Training, sondern auch die sozialen Kontakte fehlen. Deshalb freut er sich umso mehr über die vielen kleinen Begegnungen auf der Baustelle – immer mit räumlichem Abstand, aber mit menschlicher Nähe und stellt fest: „Es kommt auch wieder eine Zeit nach Corona.“







>> NEUBAU AM EILINGER KAMP:

Das neue Ankari-Studio entsteht am Eilinger Kamp 23. Auf 900 Quadratmetern überbauter Fläche sind zwei Kursräume (je circa 100 Quadratmeter), eine Trainingsfläche (etwa 450 Quadratmeter), Bistro, Umkleiden und Saunabereich geplant. Wenn die Corona-Situation es zulässt, soll es eine Eröffnungsparty geben. „Ich hätte gerne auch ein Spatenstich-Event gemacht“, erzählt Mark Rennebaum. „Aber das alles geht ja derzeit nicht.“

Mehr Texte, Fotos und Videos aus Menden finden Sie hier.