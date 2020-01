Das Autohaus Rosier vertreibt jetzt auch in Menden die Marke Peugeot

Eröffnung Autohaus Rosier vertreibt Peugeot jetzt auch in Menden

Menden. Das Autohaus Rosier hat sein Angebot in Menden um die Marke Peugeot erweitert. Es ist neben Arnsberg und Meschede der dritte Standort.

Seit Januar vertreibt das Autohaus Rosier auch in Menden die Modelle der Automarke Peugeot. Am Samstag fand die feierliche Eröffnung des Betriebes im Rahmen eines bunten Familientages statt.

Mit Peugeot erweitert Rosier sein Angebot in Menden und bietet nun das komplette Portfolio der Handelsgruppe am Firmen-Stammsitz an. Die Kunden erhalten dort ab sofort Serviceleistungen sowie Kaufberatung rund um die Modelle des französischen Autobauers. Die Automobilhandelsgruppe Rosier gehört bereits seit 2006 zum Peugeot-Händlernetzwerk.

Für neue Marke umgebaut

Der Standort des Autohauses an der Fröndenberger Straße wurde speziell für die Marke Peugeot umgebaut. Insgesamt präsentiert sich Peugeot dabei auf rund 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Dort sorgen acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Beratung und Serviceleistungen rund um die Modelle des französischen Autobauers. In der etwa 250 Quadratmeter großen Werkstatt mit drei Hebebühnen sind markengerechte Reparaturen und Wartungen möglich.

Fest für Kunden und Angestellte

Mit einem bunten Familien-Programm für Kunden und Mitarbeiter feierte Rosier am Samstag die Eröffnung des neuen Betriebes: Verkaufs- und Serviceleiter Markus Beckers und sein Team freuten sich, „dass mit rund 1000 Gästen über den Tag verteilt, ein fulminanter Auftakt gelang“, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Bereits seit 2006 vertreibt der Rosier in Arnsberg und Meschede die Marke Peugeot – so erfolgreich, dass jetzt Menden als dritter Standort hinzugekommen ist.

