Brumberg öffnet mit verkleinerter Fläche, Sinn wohl nicht

Seit Montag dieser Woche dürfen viele kleine Geschäfte im Einzelhandel wieder öffnen, die in den vergangenen Wochen geschlossen waren. Auf vier Geschäfte in Menden trifft dies allerdings nicht zu, weil ihre Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter ist. Diese vier dürfen theoretisch, das steht nun fest, am nächsten Montag wieder öffnen - zumindest wenn sie ihre Verkaufsfläche verkleinern.

Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen

Bei den vier Einzelhandelsgeschäften, die von den Beschränkungen der NRW-Coronaschutzverordnung betroffen sind, handelt es sich nach Auskunft von Stadtsprecher Johannes Ehrlich um das Modegeschäft Sinn in der Innenstadt, das Siemes-Schuhcenter am Bahnhof (Heimkerweg), das Modegeschäft Kress in Lendringsen und den Elektrofachmarkt Brumberg (Bereich Obsthof). „Diese dürfen aber ab dem kommenden Montag auch wieder öffnen, wenn sie die für die Kunden zugängliche Verkaufsfläche auf eben diese 800 Quadratmeter begrenzen“, erklärt Johannes Ehrlich. Das sei allerdings immer davon abhängig, dass die Unternehmen entsprechende Abtrennungen vornehmen können.

Brumberg zieht Trennwand ein

Bei Brumberg beispielsweise wird das der Fall sein, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Nachfrage der Westfalenpost bestätigte. „Wir öffnen ab Montag zu den normalen Öffnungszeiten und alle Warengruppen werden vertreten sein“, hieß es. So soll eine Trennwand eingezogen werden, um die Verkaufsfläche zu verkleinern. Von jeder Warengruppe werden dann einige Geräte weniger im Verkaufsraum stehen, um die Vorgaben einhalten zu können.

Sinn wird wahrscheinlich am Montag nicht wieder öffnen, die endgültige Entscheidung stehe aber noch aus, heißt es aus dem Mendener Filiale. Beim Siemes-Schuhcenter fiel am Donnerstagnachmittag die Entscheidung, dass das Geschäft in Menden am Montag wieder geöffnet wird. Die Siemes-Filiale hatte nach eigener Auskunft am Montag dieser Woche bereits mit verkleinerter Verkaufsfläche geöffnet, musste dann aber wieder schließen, weil die Öffnung in dieser Woche eben noch untersagt ist. Kress verkündet auf seiner Homepage, dass alle Modehäuser des Unternehmens voraussichtlich bis Anfang Mai geschlossen bleiben.

Ordnungsamt berät

Stadtsprecher Johannes Ehrlich betont, dass die Stadt und hier insbesondere das Ordnungsamt die Einzelhändler auf Wunsch auch entsprechend berate, wenn Fragen auftreten. Das sei auch in den vergangenen Wochen schon der Fall gewesen.

In dieser Woche sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit vier Teams (immer zwei Personen) in zwei Schichten im Stadtgebiet im Einsatz, erklärt Johannes Ehrlich. „In vielen Fällen geht oder ging es in dieser Woche auch um eine beratende Funktion und um die Weitergabe von Informationen. Also auch darum, Fragen aus der Händlerschaft zu beantworten, wie die Vorgaben des Landes jeweils in den eigenen Ladenlokalen umgesetzt werden können.“ Darüber hinaus werde – wie in den vergangenen Wochen auch - stichprobenartig kontrolliert, ob und wie die Vorgaben zum Beispiel zu Zugangsbeschränkungen und Abstandsregelungen eingehalten und umgesetzt werden.





>> LANDESREGIERUNG

Seit Mittwoch steht fest: Weitere Einzelhandelsgeschäfte dürfen ab kommendem Montag, 27. April, öffnen. Wie die NRW-Landesregierung mitteilte, dürfen dann "– unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen – auch diejenigen Geschäfte öffnen, die ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche reduzieren können".

