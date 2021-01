Bücherei Menden: Ab Dienstag wieder Abholservice möglich

Büchereileiterin Veronika Czerwinski am Ausleihe-Fenster der Bücherei in Menden, das am 12. Januar wieder öffnet.

Menden Die neue Corona-Schutzverordnung erlaubt wieder einen Abholservice der Bibliotheken. Alle Infos zum Angebot der Bücherei Menden.

Seit dem 16. Dezember 2020 ist die Dorte-Hilleke-Bücherei Menden wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaubt nun wieder einen Abholservice für Bibliotheken.

So funktioniert der Abholservice bei der Bücherei Menden

Ab sofort können die Büchereikunden im Onlinekatalog www.menden.de/opac bis zu zehn Medien aussuchen, die als verfügbar gekennzeichnet sind. Diese Liste schicken sie per Mail an

stadtbuecherei@menden.de und vermerken in der Mail ihre Leseausweisnummer und eine

Telefonnummer. Das Büchereiteam sucht die Medien aus dem Bestand heraus und vereinbart

einen Abholtermin mit den Kunden. Die Ausgabe der Medien erfolgt durch ein Fenster der

Kinderbücherei, dort, wo Goethe leuchtet, unter den Arkaden des Alten Rathauses. Die Termine werden im Viertelstundentakt vergeben, so dass keine Schlange entstehen kann und der Abstand auch gewahrt bleibt.

Alle Medien werden für vier Wochen ausgeliehen

Alle Medien werden für vier Wochen ausgeliehen, egal ob Buch, CD, DVD, Tonie, Zeitschrift oder Konsolenspiel. Anfallende Gebühren werden im Leserkonto verbucht und müssen erst bezahlt werden, wenn die Bücherei wieder regulär geöffnet ist. „Wer online nicht so gut unterwegs ist, kann uns auch gerne anrufen“, bietet das Büchereiteam den Leserinnen und

Lesern an, zu bestimmten Genres oder Themen Bücher zusammenzustellen.

Die Bücherei ist zu folgenden Zeiten telefonisch zu erreichen: Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 02373 903-1600. In diesem Zeitkorridor vergibt das Team auch die Abholtermine. Wer noch ausgeliehene Medien zuhause hat, kann diese zum Abholtermin mitbringen und zurückgeben.

Die ersten Medien können am Dienstag, 12. Januar 2021, bestellt werden.

