CDU: Zweites Corona-Impfzentrum soll notfalls der MK zahlen

So sieht das fertiggestellte Impfzentrum in der Lüdenscheider Schützenhalle am Loh aus.

Menden Dafür, dass es neben Lüdenscheid auch in Iserlohn ein Impfzentrum gibt, soll notfalls auch der Märkische Kreis zahlen, meint die CDU.

Die Einrichtung eines Corona-Impfzentrums in Iserlohn-Dröschede als zweiter Einrichtung neben der Schützenhalle am Loh in Lüdenscheid darf nicht an fehlendem Geld scheitern: Auf diesen Standpunkt stellt sich die CDU im Märkischen Kreis. In einem Schreiben an Landrat Marco Voge (CDU), der das zweite Impfzentrum wegen der sonst weiten Entfernungen vorantreibt, erklärt der Vorsitzende der Unions-Kreistagsfraktion, Karsten Meininghaus, die grundsätzliche Bereitschaft der CDU im Kreis Mark zu einer finanziellen Unterstützung des Vorhabens. Dies gelte für den Fall, dass Bund und Land weiter auf die Position der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) verweisen, wonach pro Landkreis nur eine Einrichtung finanzieren zu können.

Zweiter Standort für effiziente und ortsnahe Impfungen "unerlässlich"

"Zunächst möchte sich die CDU-Fraktion bei der Landesregierung bedanken, dass sie in jedem Landkreis eine Anlaufstelle geschaffen hat und bei Ihnen, dass Sie eindeutig und klar die Einrichtung zweier Standorte von Impfzentren von Anfang an befürwortet und vorangetrieben haben", erklärt Meininghaus. Aus Sicht der CDU-Fraktion sei es "unerlässlich", dass ein flächenmäßig, topographisch und strukturell breit gefächerter Kreis wie der MK zwei Standorte erhält, "um die national und international bedeutsamen Impfungen in unserer Heimatregion effizient und ortsnah durchführen zu können".

Vor allem die ältere Generation laut CDU auf kurze Wege angewiesen

Gerade für die mit höheren Risiken behaftete ältere Generation, die in ihrer Mobilität möglicherweise eingeschränkt ist, sei die Möglichkeit zur Impfung zu schaffen. Die bloße Entfernung dürfe kein Hemmnis für die möglichst flächendeckend erforderlichen Impfungen sein. Diese Argumente lassen aus Sicht der CDU "nur eine Einrichtung zweier Standorte zu". Von Menden aus beträgt die Entfernung nach Lüdenscheid rund 50 Kilometer, nach Iserlohn wäre es bedeutend näher.

Personal aufgrund zahlreicher freiwilliger Meldungen offenbar kein Problem

Die Kassenärztliche Vereinigung und das Land NRW hätten sich indes offensichtlich auf nur ein Impfzentrum pro Kreis oder kreisfreier Stadt geeinigt und dies mit personellen und finanziellen Ressourcen begründet, stellt der Unions-Fraktionschef im Kreistag fest. "Da uns vorliegende Berichte dahin gehen, dass die für den Betrieb dringend erforderlichen personellen Ressourcen aufgrund zahlreicher freiwilliger Meldungen derweil gegeben zu sein scheint, ist es für die CDU-Kreistagsfraktion unbedingt erforderlich erneut mit der KV in Kontakt zu treten, um den Vorgang mit weiterem Nachdruck zu vertreten", fordert Meininghaus vom Landrat.

CDU: Kreistag würde sich seiner Verantwortung "nicht entziehen"

Sollten nun hauptsächlich finanzielle Erwägungen für die Nichteinrichtung eines zweiten Standorts eine Rolle spielen, so sei die CDU-Fraktion zwar grundsätzlich der Meinung, dass dies eine Aufgabe von Land und Bund sein muss. "Aber zugleich wird sich unserer Einschätzung nach der Kreistag gewiss nicht seiner Verantwortung für die Möglichkeit des ortsnahen Impfens entziehen."

Voge soll mit der KV reden und den Kreistag über mögliche Kosten informieren

Landrat Voge soll daher Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung zur Einrichtung eines zweiten Standorts zu führen und den Kreistag - sofern erforderlich - über mögliche finanzielle Notwendigkeiten informieren. Dann könnten Landrat, Kreisverwaltung und Politik hier die Rahmenbedingungen "zeitnah sicherstellen".